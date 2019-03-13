Гороскоп на 13 марта: Ракам нельзя рисковать, а Весам не стоит ни к чему прикасаться

Сегодня 8 лунный день, хорошее время для поездок и планирования. Хотите знать, что вас ждет 13 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому стоит уделить время работе, кого ждут успехи, а кому не стоит спешить с принятием решений.

Овен

Хороший день для решения финансовых вопросов, также можно попробовать разобраться с рабочими проблемами, которые давно висят в воздухе. Вам стоит проявить свои лучшие качества, в этот период они будут особенно обострены.

Телец

Вам придется проявить решительность, хоть это будет и непросто. Приложенные усилия окупятся совсем скоро. Не стоит поддаваться своим слабостям, они пытаются удержать вас от шага вперед.

Близнецы

Вас ждут многочисленные провокации, поэтому сохраняйте трезвый рассудок. Смотрите на все холодно и рассудительно, многие будут пытаться сбить вас с толку. Если сможете сориентироваться, обернете ситуацию в свою пользу.

Рак

Сейчас вам не стоит рисковать, постарайтесь отложить решение важных вопросов и принятие решений. Лучше оставаться какое-то время в тени, чтобы накопить побольше сил и тщательно продумать все последующие шаги.

Лев

В этот период вероятны разногласия с руководством. Постарайтесь не идти на конфликт, держите нейтралитет и сохраняйте спокойствие. Стоит заняться чем-то умиротворяющим, чтобы максимально отклечься от эмоциональных скачков.

Дева

На этом этапе ваши финансы могут начать от вас ускользать. Распределите траты и внимательно следите за прибылью. Осторожность - главный союзник в этот период. Не спешите и не принимайте импульсивных решений.

Весы

Чтобы ничего не испортить, постарайтесь ничего не трогать. Серьезно, просто не беритесь сейчас ни за что важное, так будет спокойнее и вам, и окружающим. Фортуна вернется очень скоро, но пока что лучше отойти в сторону и просто понаблюдать за событиями.

Скорпион

Настроение будет сильно скакать из стороны в сторону, постарайтесь поймать его на позитивном пике и удерживать там как можно дольше. Если нужно выпустить пар, займитесь активным видом спорта или творчеством. Не ввязывайтесь в споры, сейчас ваши эмоции не позволят вам отстаивать правильную позицию.

Стрелец

У вас появится хороший шанс проявить себя, напрягитесь изо всех сил и покажите, на что вы способны. Также стоит обратить внимание на поведение ваших близких, они явно пытаются что-то до вас донести. Присмотритесь и сделайте нужные выводы.

Козерог

Если вы давно собираетесь что-то сделать относительно работы или личной жизни - сейчас самое время. Только действуйте обдуманно и последовательно. Но не стоит и затягивать достижение своих целей, пора уже шагнуть им навстречу.

Водолей

Повседневные дела важны, но не стоит на них зацикливаться. Сейчас можно продумать будущие поездки, запланировать отдых или разложить по полочкам, чего вам хочется и как это получить. Главное - стратегия, придерживайтесь ее и настройтесь на позитивную волну.

Рыбы

Сейчас все будут хотеть вашего внимания, это может немного напрягать. Но не злитесь, люди не желают вам зла. Распределите усилия, чтобы вас хватило на все дела, которые для вас важны. И не распыляйтесь на мелочи.

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