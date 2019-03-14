Гороскоп на 14 марта: Водолеи истощены, а Ракам нужно терпение

Сегодня 9 лунный день, это время осторожности и вдумчивости. Хотите знать, что вас ждет 14 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому стоит заняться творчеством, кого ждут сюрпризы, а кому не стоит тянуть одеяло на себя.

Овен

Этот день будет благоприятным для саморазвития и творчества. Ваша энергия позволит решить практически любую поставленную перед вами задачу и обойти конкурентов. Звезды также указывают на вероятность полезных знакомств и приятных сюрпризов. В том числе и материальных.

Телец

Ваше деловое чутье будет особенно острым. Так что для Тельцов это подходящее время для решения старых дел и старта новых. С возникшими проблемами помогут справиться близкие и союзники. А вот на личном фронте возможны трудности, которые повлияют на ваши уверенность и оптимизм. В таком случае стоит также заручиться поддержкой близкого человека.

Близнецы

В этот день Близнецов могут ожидать приятные сюрпризы. Также велика вероятность продвижения в делах, получения интересных предложений и прибыли. День будет благоприятен для общения с близкими, совместного времяпровождения, а также шопинга.

Рак

Звезды советуют Ракам проявить терпение и настойчивость в ваших делах. День готовит много не самых приятных сюрпризов, так что концентрация внимания и сосредоточенность очень важны. Сегодняшние дела могут стать прочным фундаментом для будущих достижений.

Лев

В целом звезды обещают Львам весьма позитивный день, благоприятный для общения, шопинга, крупных приобретений и планирования путешествий. В деловой сфере ваш день будет также благоприятным. В этот день стоит проявить свою общительность, так как высока вероятность новых полезных и приятных знакомств.

Дева

Для Дев успехи этого дня напрямую зависят от сотрудничества с окружающими. Не стоит тянуть все самим, лучше довериться команде. Вместе вы добьетесь большего за меньшее время. Не замыкайтесь на себе, а попробуйте проявить максимально свою общительность - это принесет прекрасные результаты.

Весы

Звезды обещают Весам успех и удачу в ваших делах. В этот период, ваши активность и решительность смогут с успехом преодолеть трудности и достигнуть поставленных целей и задач. Так что смело беритесь решать важные и комплексные вопросы - сегодня они вам точно по плечу.

Скорпион

В этот день Скорпионы могут встретить препятствия там, где их не ожидали. Казалось бы решенные проблемы и вопросы в этот день могут преподнести сюрпризы и вам придется приложить новые усилия для их решения.

Стрелец

День предвещает Стрельцам хорошие возможности для реализации намеченных планов. Но с другой стороны - сниженная концентрация внимания и настрой, которые способны помешать вам достигнуть всех целей. Для поддержания продуктивности звезды советуют не расслабляться, проявить внимательность, а также настроиться на позитивный лад.

Козерог

В этот день у Козерогов на передний план выйдет рассудительность и дипломатичность. Вы сможете договориться с кем угодно. Так что, если у вас есть какие-то серьезные нерешенные вопросы, не стоит откладывать их.

Водолей

Ваши резервы практически истощены. Любые занятия, будь то бытовые задачи, спорт, либо работа, будут казаться вам неважными, либо неоправданно трудозатратными. Водолеям следует хорошо отдохнуть, чтобы восстановить силы.

Рыбы

Этот день для Рыб будет позитивным в делах мирских и душевных. События будут разворачиваться в положительном для вас ключе, а ваше хорошее настроение будет поводом поделиться им с близкими. Не исключена вероятность интересных знакомств и приятных сюрпризов.

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