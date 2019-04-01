Гороскоп на 1 апреля: Скорпионам нужно следить за знаками, а у Близнецов возможны новые отношения

Второй месяц весны начнется неспокойно для многих знаков. Но есть с везунчики, которые смогут быстро обогатиться. Хотите знать, что вас ждет 1 апреля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому стоит совершать большие покупки, у кого будут неприятности, а кому все будет даваться легко.

Овен

Вы будете ощущать собственную сексуальность отчетливее, чем обычно. Это привлечет внимание противоположного пола, так как ваши вибрации будут достаточно сильными. Если вы давно хотите завоевать симпатию кого-то, кто вам нравится, сейчас - самое время.

Телец

Сны, которые приснятся в этот день, стоит толковать совершенно наоборот. Не идите напролом в ваших делах, в спокойном ритме вы добьетесь желаемого гораздо скорее, ведь не наломаете дров. Возможно вам придется уделить время детям. И не обязательно своим.

Близнецы

Хороший день для романтики во всех ее проявлениях. Вероятно зарождение новых отношений или восстановление давних связей. У представительниц прекрасного пола возможны неожиданные встречи. А мужчинам-Близнецам стоит внимательно смотреть за своими возлюбленными.

Рак

Вы сможете наладить контакт с вашим партнером. Рискованных поступков лучше не совершать. Обратите внимание на ваши сны, подсознание пытается что-то до вас донести. 1 апреля - хороший день для свидания, организуйте его со вкусом и фантазией.

Лев

Неприятностей избежать не получится, стоит быть к этому готовым. Проявите выдержку и упорство, тогда быстрее разберетесь с новыми задачами. Совсем скоро ваши дела пойдут на лад, но сейчас придется потерпеть и набраться мужества.

Дева

Постарайтесь побыть наедине со своими мыслями и разложить их по полочкам. Впереди хорошее время, но вам нужно настроиться на позитив, чтобы получить от него удовольствие. Прошлые травмы не дают вам расслабиться, отпустите их.

Весы

Вероятны финансовые потери, к тому же, вы поймете, что совершенно не умеете экономить. Пересчитайте ваши траты, чтобы не оказаться без гроша. Заранее продумайте все ходы, или рискуете лишиться серьезной суммы, которую потом будет трудно вернуть.

Скорпион

Внимательно следите за приметами и знаками. Сейчас ваше шестое чувство очень обострено, прислушайтесь к нему. На 1 апреля хорошо бы назначить важные переговоры. Даже если они были запланированы на другое время, постарайтесь их перенести.

Стрелец

Вы сможете легко получить прибыль. Важно только заметить ее источник. Если сможете разглядеть свой шанс, будете приятно удивлены. Ваше материальное положение может существенно улучшиться, если вы будете рационально продумывать траты.

Козерог

Доверяйте сердцу и занимайтесь тем, чем искренне хотите. Не слушайте тех, кто в вас не верит. Период будет жизнерадостным и веселым, близкие будут вас радовать. Наслаждайтесь и идите вперед, к своим мечтам.

Водолей

Вы сможете открыть в себе новые таланты. День принесет важное решение, которое подарит вам новые интересные знакомства и полезные знания. Будьте активны и не давайте никому тормозить ваше развитие.

Рыбы

Рыбы будут импульсивны, лучше не совершать крупных покупок и не проводить важных встреч. Сейчас вы можете как выиграть все, так и проиграть. Ваш день будет напоминать рулетку. Если хотите рискнуть, пробуйте. Но помните, что победа не гарантирована.

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