Гороскоп на завтра: Тельцам стоит взять выходной, а Весы будут лениться

В первой половине дня стоит постараться избежать общественного транспорта, а к вечеру лучше поддаться романтическим порывам. Хотите знать, что вас ждет 5 апреля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно порадовать себя, кто будет привлекать внимание, а кто будет вести себя легкомысленно.

Овен

Вам стоит порадовать себя, даже если вам кажется, что на это нет ни времени, ни ресурсов. Купите себе что-то новенькое, съешьте любимую еду, поспите на час дольше. Сделайте все возможное, чтобы заставить себя улыбнуться и отвлечься от проблем.

Телец

Сейчас не лучшее время для переговоров. Пытаясь настоять на своем вы только еще сильнее раздражаетесь и можете запросто потерять авторитет. Лучше отложите важные дела и займитесь чем-то более простым. Или вообще возьмите выходной.

Близнецы

Близнецы будут общительны и обаятельны, смело устраивайте любые встречи, они пройдут гладко и приятно. Сейчас люди особенно внимательно вас слушают, это можно использовать, чтобы завершить давние проекты. Но не будьте слишком настойчивы.

Рак

Вы можете смело вкладывать деньги в проекты, которые считаете верными. И не важно, будет это расширение фирмы или ремонт в кухне. Все потраченные средства вернуться и окупятся. Но не ждите, что сможете решить все вопросы финансами.

Лев

Вы будете активно привлекать внимание к собственной персоне. И не всегда осознанно. Ваше подсознание будет требовать активной реакции публики, хоть вы и сами можете этого не заметить. Не удивляйтесь, если вдруг сами себе покажетесь немного безумными.

Дева

Не стоит относиться ко всему настолько серьезно. Ваше желание все контролировать не всегда дает положительный результат, иногда лучше дать событиям развиваться самостоятельно. Попробуйте отвлечься, если не можете держать себя в руках.

Весы

Вы будете терять интерес к делам. Из-за слишком хорошего положения вещей вам не будет хотеться никуда двигаться. Проще говоря, вы будете очень сильно лениться. Позвольте себе немного поваляться, но после возвращайтесь к задачам. Иначе все пропустите.

Скорпион

Вы будете чрезвычайно миролюбивы, поэтому все назревающие конфликты сможете пресечь еще в корне. Это поможет не только вам самим, но и вашему окружению. Если думаете, что можете кому-то помочь своим советом, попробуйте. Но не настаивайте.

Стрелец

Вы слишком легкомысленны, сейчас вы запросто можете поддаться импульсу и натворить глупостей. Стоит внимательно продумывать свои поступки и слова, чтобы позже ни о чем не пожалеть. Подумайте, что вами руководит - разум или тяга к авантюрам?

Козерог

Вы можете наломать дров как на работе, так и дома. Стоит дважды продумывать свои слова перед тем, как их произнести. Люди могут быть обидчивы, не стоит их провоцировать. Вам также нужно задуматься о своем здоровье, обратите внимание на самочувствие.



Водолей

Вам придется самостоятельно принимать решения и воплощать их. Стандартные методы вам не годятся, это будет вызывать непонимание у окружающих. Но, несмотря на неприятие других людей, вы добьетесь выдающихся результатов. Дерзайте.

Рыбы

Не ленитесь проводить длительные беседы. Да, самим все решить было бы быстрее, но с командой вы будете действовать куда более эффективно. Помните, что в одиночку крайне непросто добраться до далеких целей. Будьте мудрее и рассудительнее.

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