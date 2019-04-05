Гороскоп на завтра: Овны могут потерять работу, а Стрельцы столкнуться с недоброжелателями

В этот день практически все дела зависят от собственного настроя. Также важно следить за своими словами, они могут на многое повлиять. Хотите знать, что вас ждет 6 апреля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто рискует потерять работу, у кого будет шанс добиться успеха, а кому придется столкнуться с недоброжелателями.

Овен

Существует опасность потерять работу. Также возможны большие неприятности в личной сфере. Проблем можно будет избежать, если бы будете максимально тщательно продумывать свои действия. Также очень важно концентрироваться на хорошем.

Телец

Вы сможете быстро добиться значительных успехов. Новые проекты, запланированные презентации или даже проявление внезапной инициативы - все это будет по достоинству оценено вашим руководством. Не бойтесь показаться слишком умным.

Близнецы

Вы можете добиться долгожданного повышения. Также в этот день будет шанс наладить домашние дела, если вы соберетесь с мыслями и откровенно поговорите со своими родными. Не бойтесь объяснять людям свои чувства, вы имеете полное право на эмоции.

Рак

Раки рискуют потерять большую сумму денег. Не вкладывайте слишком много в новые проекты, распоряжайтесь финансами мудро. Совершайте покупки только в том случае, если они не слишком масштабны и продуманы. Иначе придется долго исправлять последствия.

Лев

Вы можете укрепить свою позицию лидера, если будете действовать активно и решительно. Но не стоит цепляться только за свою уверенность, опирайтесь на подсчеты и факты. Если чувствуете, что теряете авторитет, поговорите с окружающими по душам.

Дева

Есть вероятность потери давних союзников. В спорах вам лучше быть как можно более лояльными, не отстаивайте свою позицию слишком жестко. Ваша упертость может отталкивать даже тех, кто вас любит. Контролируйте свой эгоизм, даже если вам кажется, что с ним все в порядке.

Весы

Это отличное время для планирования и придумывания новых занятий. Смело составляйте планы на будущее, можете заняться чем-то, что ранее казалось вам слишком сложным. Весы сейчас полны сил и готовы работать, используйте это время с умом.

Скорпион

Вам придется заняться делами, которые делать не особо хочется. Но тут ничего не поделаешь, задачи сами себя не решат. Наберитесь терпения и просто действуйте по плану. Постарайтесь воспринимать рутину как тренинг своей усидчивости.

Стрелец

Недоброжелатели сейчас будут особенно активными. Но ваша интуиция поможет вовремя их раскусить и предугадать их действия. Есть вероятность разрыва старых контактов, но не стоит слишком огорчаться. Те, кому вы важны, никуда не уйдут.

Козерог

Мелкие задачи будут вас сильно раздражать. Не заставляйте себя заниматься тем, что может немного подождать. И не бойтесь показаться лентяем, окружающие и так прекрасно знают, насколько вы ответственный и активный человек.

Водолей

Многие ваши действия могут очень удивлять окружающих. Некоторых ваши решения даже шокируют. Но все в порядке до тех пор, пока вы сами отдаете себе отчет в своей правоте. Не будьте грубыми на работе и дома, люди просто не до конца вас понимают.

Рыбы

День будет плодотворным, но достижения вас не обрадуют. А причиной тому обыкновенная скука. Развлеките себя, придумайте себе какое-то интересное занятие. Пока не настроитесь на позитивный лад, так и будете самих себя вгонять в тоску.

Читайте также гороскоп на апрель 2019 года для всех знаков зодиака.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.