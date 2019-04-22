Гороскоп на завтра: Тельцам придется пойти на жертвы, а Водолеям нужно будет уступить

День будет наполнен лестью и желанием добиться корыстных целей. Хотите знать, что вас ждет 23 апреля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто будет слишком самостоятельным, кто будет готов на жертвы ради цели, а кого ждут неприятные открытия.

Овен

Представители этого знака будут слишком самостоятельными. В каких-то делах вам действительно проще разбираться самим, но не стоит отвергать всю помощь, которую вам предлагают. Помните, что команда всегда сильнее, чем один человек.

Телец

Вам придется задуматься о своих приоритетах. Также вероятна ситуация, в которой нужно будет пойти на определенные жертвы ради достижения цели. Вы будете готовы к такому повороту событий, поэтому этот нюанс не застанет вас врасплох.

Близнецы

У Близнецов вероятны не самые приятные открытия, как дома, так и на работе. Вы можете узнать, что окружающие что-то от вас скрывают. Это будет крайне неприятно, но помните, что у всех своя правда. И каждый поступок имеет причину.

Рак

Вы можете услышать нечто совсем неприятное от человека, который обычно с вами на одной волне. Постарайтесь отнестись к этому с пониманием. Прислушайтесь, вероятно, точка зрения со стороны подскажет вам что-то действительно полезное.

Лев

Вы думаете, что пока не готовы к принятию серьезных решений, однако, откладывать уже некуда. Возьмите себя в руки и сделайте то, что нужно. Только побеспокойтесь о том, чтобы все прошло гладко. Вы ведь не хотите никого обидеть.

Дева

Приятный день для Дев. Вы и со своими делами сможете разобраться, и окружающим поможете, и еще останутся силы на развлечения, планы и домашние дела. Эмоциональный фон сейчас поможет и вашему самочувствию, держите эту волну!

Весы

Те представители знака, у которых есть дети, сейчас почувствуют, что могут наконец проявить свой авторитет. Младшие будут к вам прислушиваться, постарайтесь научить их чему-то действительно полезному. И не забывайте, что у них тоже есть свое мнение.

Скорпион

Вас ждут достаточно острые, но конструктивные диалоги. В процессе споров может выясниться, что нужно корректировать планы. Инициативу лучше проявить самостоятельно, чтобы ее не перехватил кто-то другой. Не бойтесь быть лидером.

Стрелец

Стрельцы сейчас склонны вести себя вызывающе. Вы можете слишком ярко одеться, громко говорить, провоцировать окружающих. Не удивляйтесь, если такое поведение понравится не всем. Особенно возмутиться могут ваши друзья.

Козерог

Будьте спокойны, реагируйте на все рационально. Вы можете быть слишком вспыльчивы, поэтому не стоит ввязываться в споры. Оппоненты не задавят вас аргументами, но из-за нестабильного эмоционального фона вы можете быстро проиграть.

Водолей

Слушайте, анализируйте, уступайте - только так вы сохраните гармонию вокруг и внутри себя. Ваша чрезмерная упертость сейчас никому не принесет радости. Не нужно действовать напролом, будьте мудрее. И удача сама повернется в вашу сторону.

Рыбы

Удачный и приятный день для Рыб. Вы будете идти своим путем и это будет на удивление даваться вам легко. Интересные проекты будут сыпаться со всех сторон, вам останется только выбрать те, которые вас зацепят больше других.

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