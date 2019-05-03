Гороскоп на 3 мая: Девы должны довериться интуиции, а Овнов ждут преграды

В этот день важно следить за каждым словом, чтобы не спровоцировать конфликт. Хотите знать, что вас ждет 3 мая? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут препятствия, у кого будет снижена рабочая активность, а кому не стоит строить больших планов.

Овен

Овнам не стоит рассчитывать на простой день. Вас ждут препятствия и преграды, обойти которые не получится. Только преодолев их вы сможете продвинуться дальше в важном для вас деле. Не ищите легких путей, это не для вас.

Телец

Тельцам будет сложно заниматься важными делами. Любая работа будет даваться с большим трудом, это отразится на результатах. Если можете перенести рабочие задачи, сделайте это, от вас сейчас все равно будет не много толку.

Близнецы

Не стройте на этот день глобальных планов, все равно придерживаться их не получится. Вам придется корректировать свой график, будьте готовы действовать гибко и импровизировать. Не зацикливайтесь на контретных задачах, мыслите шире.

Рак

Вы будете целиком и полностью поглощены своей личной жизнью. Рабочие вопросы абсолютно не будут вас интересовать. Руководство обратит на это внимание, поэтому не нужно врать. Скажите прямо, если чувствуете, что не можете сосредоточиться.

Лев

Вам нельзя слишком сильно отвлекаться от работы. Личные переживания будут мешать сосредоточиться, но вам нужно взять себя в руки. Иначе вы рискуете оказаться в неловком положении перед начальством. Не смешивайте личное и рабочее.

Дева

Доверяйте своей интуиции, она сейчас сможет подсказать вам самый верный путь. Не отказывайтесь от помощи окружающих, вместе вы гораздо эффективнее справитесь с поставленными задачами. Эмоциональный фон будет на высоте, поддерживайте его.

Весы

День может показаться скучным. Вы привыкли действовать спонтанно и активно, а сейчас все будет идти спокойно и по плану. Не пытайтесь нарушить этот ритм, он принесет вам большую пользу, если вы научитесь извлекать из него свою гармонию.

Скорпион

Скорпионы будут удалчивы в делах, которые касаются покупок и финансов. А вот личные отношения могут пошатнуться. Важно контролировать свои эмоции в общении с людьми, вы сейчас легко можете вспылить и кого-то случайно обидеть.

Стрелец

Ваш день целиком и полностью будет подчиняться законам логики. Это поможет разложить по полочкам многие планы и разгрести кучу старых дел. Не спешите и не хватайтесь за все задачи сразу, лучше делать все постепенно. И спокойно.

Козерог

Вам станет окончательно скучно, но дела все равно придется закончить. Пока не разберетесь с задачами, не сможете позволить себе полноценный отдых. Не откладывайте работу на завтра, лучше поскорее сделать все нужное и забыть о нем.

Водолей

Звезды на вашей стороне. Они помогут вам добиться успеха, даже если вы сами будете действовать не слишком активно. Подготовьтесь морально и физически к глобальным переменам в жизни, совсем скоро вам понадобится концентрация.

Рыбы

Вам стоит сосредоточиться на актуальных проблемах. Только после тщательного анализа вы сможете со всем разобраться. Если хорошенько поработаете, достигнете результата. Но только в том случае, если не будете искать себе отговорок.

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