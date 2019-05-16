Гороскоп на 16 мая: Раки откроют новые возможности, а Львам нужно следить за словами

День будет сумбурным, в это время можно легко запутаться в делах и чувствах. Хотите знать, что вас ждет 16 мая? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждет напряженный период, кто сможет избежать неприятностей, а у кого все будет идти наперекосяк.

Овен

Для представителей этого знака наступит напряженный период. Эмоциональные резервы будут на грани, вы запросто можете потерять контроль над своими чувствами. Не переносите личные отношения в работу, это только усугубит ситуацию.

Телец

Для Тельцов день будет удачным. Вы наконец сможете избавиться от груза негатива. Ваш позитивный настрой поможет вам избежать вероятных неприятностей и проблем. Также не лишним будет попросить помощи или совета у близких людей.

Близнецы

Близнецов ждет трудное время. Все будет валиться из рук, вам может даже показаться, что абсолютно все ваши начинания нужно бросить. Но не спешите с выводами. Негативные волны утихнут и ваша уверенность к вам вернется.

Рак

Раки смогут открыть для себя новые возможности. О некоторых из них вы раньше боялись даже мечтать, поэтому происходящее может вас немного шокировать. Трезво оценивайте свои силы, но не критикуйте себя слишком сильно.

Лев

Вам стоить следить за своими словами. Сейчас вы легко можете наговорить лишнего, и позже вам придется об этом сильно пожалеть. Не позволяйте себе действовать слишком импульсивно. Все ваши высказывания нужно тщательно обдумывать.

Дева

Для Дев день будет удачным. У вас может появиться возможность добиться значительных успехов в работе. Также возможны трудности в отношениях с окружающими, но ваша мудрость поможет избежать конфликтов. Не спешите и действуйте постепенно.

Весы

Представители этого знака Зодиака должны будут принять непростое решение. Вам придется или двигаться вперед одному, или сохранить хорошие деловые отношения с коллегами. Что для вас лучше - можете определить только вы сами.

Скорпион

Вас ждет успех в какой-то амбициозной и смелой затее. Успех начнет кружить вам голову, поэтому старайтесь сохранять холодный разум. Но не стоит отказываться от поводов порадоваться и разделить свой триумф с близкими людьми.

Стрелец

Стрельцы смогут получить нечто, чего хотели. Благоприятное стечение обстоятельств буквально подарит вам что-то, за что вы давно боретесь. Не отказывайтесь от победы, пусть она и не совсем ваша. Вы приложили достаточно усилий, чтобы иметь право себя похвалить.

Козерог

У Козерогов день будет удачным, но только в том случае, если вы сможете отказаться от старых методов и тактик. Пора действовать по-новому, ваше прошлое важно, но зацикливаться на нем нельзя. Не давайте памяти тянуть вас назад.

Водолей

Вас ждут проверки и жесткий контроль со стороны каких-то влиятельных людей. Они заметят все ваши недоработки, но и ваши достижения не останутся в тени. Правда, награду вы все равно сможете получить не сразу. Старайтесь действовать рассудительно.

Рыбы

Рыбы будут действовать хаотично. Вам нужно навести порядок в своих делах и планах, иначе вы совсем запутаетесь. Окружающие пытаются вмешиваться в ваши дела. Это может сильно вас раздражать, но не ругайте людей за желание помочь.

Читайте также гороскоп на май 2019 года для всех знаков зодиака.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.