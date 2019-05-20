Гороскоп на завтра: эмоции у Водолеев и трудности у Весов

В это время общение с людьми будет благоприятно влиять на самооценку. Хотите знать, что вас ждет 21 мая? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто будет искать поддержки, у кого обострится интуиция, а кто будет слишком волноваться.

Овен

Овны будут слишком ранимы. Вас настигнут воспоминания, которые будут негативно влиять на ваш эмоциональный фон. Поддержка будет вам особенно нужна в этот период, пообщайтесь с теми, кому можете открыться и довериться.

Телец

Не исключено, что вас угораздит влюбиться. Будьте осторожны, но и не ограждайте себя от приятных чувств. Помните, что ваши эмоции должны приносить вам радость, но при этом нельзя забывать об окружающих и их доверии.

Близнецы

Для Близнецов это время будет наполнено предчувствиями. Интуиция будет работать особенно активно, поэтому стоит к ней прислушиваться. Не отгоняйте от себя собственные мысли, лучше постарайтесь в них разобраться и сделать выводы.

Рак

Вы можете сильно пострадать из-за собственной доверчивости. Ваша наивность заставит недоброжелателей попытаться вас использовать. Будьте внимательны и не позволяйте никому сесть вам на шею. И не нужно слишком остро реагировать на происходящее.

Лев

Львы будут слишком сильно переживать из-за всего вокруг. Любые нестыковки будут заставлять вас нервничать, поэтому за серьезные дела лучше не браться. Постарайтесь заняться чем-то, что отвлекает вас от негатива и стресса.

Дева

Для Дев это время будет благоприятным и стабильным. Вы можете чувствовать легкую эйфорию, постарайтесь ее удержать. Уделите время дому и семье, займитесь интересными планами и проектами. Также стоит почаще слушать приятную музыку.

Весы

Вас ждут трудности, из-за которых возможно придется отказаться от заранее намеченных планов. Это приведет к эмоциональной нестабильности, вас легко будет вывести из себя любой мелочью. Не срывайтесь на окружающих, они ни в чем не виноваты.

Скорпион

До обеда вам будет проще сосредоточиться, также сильно поднимется ваш авторитет. Поэтому постарайтесь в это время решить как можно больше задач. Окружающие будут видеть в вас наставника, не подведите их и не зазнавайтесь.

Стрелец

Ваши коммуникативные навыки сейчас могут упасть ниже плинтуса. Ваши шутки будут не смешными, споры будут проигрышными, даже обычные диалоги могут завести в тупик. Не расстраивайтесь. Период пройдет и все вернется на свои места.

Козерог

Козероги сейчас будут заняты работой. У вас накопилось немало дел, которые стоит закончить заранее. Не откладывайте все на последний момент, иначе стресса не избежать. Ваши близкие сейчас будут нервничать по пустякам, поговорите с ними.

Водолей

Вы слишком эмоционально реагируете на многие вещи. Ваша мнительность зашкаливает, отгоняйте от себя дурные мысли. Не нужно паниковать и накручивать себя, лучше поговорите с опытными людьми и попросите их совета. И не забывайте про сон.

Рыбы

Проявите настойчивость, не бойтесь быть инициативны. Вы способны на многое, и прекрасно это знаете. Действуйте, и делайте это смело, без оглядки на прошлое. Но не забывайте и об осторожности, особенно в общении с чужими людьми.

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