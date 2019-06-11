Гороскоп на 11 июня: Близнецов потянет в прошлое, а Стрельцам нельзя начинать новые отношения

В этот день представителей многих знаков будут ожидать трудности. Хотите знать, что вас ждет 11 июня? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно побыть лидером, кто должен быть осторожнее, а кого потянет на ностальгию.

Овен

Трудности сейчас неизбежны, но вы отлично с ними справитесь. Проявите свои лидерские качества, они в этот период будут особенно востребованы. Люди готовы следовать вашим советам, но вы должны сами контролировать процесс.

Телец

Не стоит заниматься экспериментами. Сейчас вам лучше сосредоточиться на консервативных подходах и не искать новые пути решения своих проблем. Не спешите доказать всем свою правоту, лучше проанализируйте собственные ошибки.

Близнецы

Вы можете не просто вспомнить о своем прошлом, но и попытаться его вернуть. Не стоит заходить в этом желании слишком далеко. Помните, что прошлые ошибки вернутся, если вы ничего не измените в корне. Рассуждайте логично.

Рак

Ваша внутренняя дисциплина поможет справиться с новыми трудностями. Проблемы возможны, но вы должны оставаться в гармонии с собой, чтобы со всем разобраться. Не стоит действовать вспыльчиво и необдуманно.

Лев

У Львов день будет наполнен переменами в отношениях с окружающими. Вы слишком эмоциональны, поэтому некоторые ваши комментарии могут звучать крайне обидно. Держите себя в руках, иначе можете испортить дружбу с кем-то важным.

Дева

Вас ждут совершенно неожиданные успехи в новых делах. Ловите волну и старайтесь получить максимум опыта и пользы от этого периода. Давние планы лучше закончить вовремя, не откладывайте дела. Ваши эмоции также могут быть нестабильны.

Весы

Весы смогут подзаработать, и сделать это можно будет достаточно быстро. Важно не упускать интересные возможности и не бояться трудностей. Доверяйте своей интуиции, сейчас она может подсказать вам правильный путь.

Скорпион

День будет легким и приятным. Вы будете порхать по своим делам, с одного места на другое. Но точно с такой же легкостью вас может унести порывом случайного ветра. Держите курс, иначе не сможете найти дорогу назад. Не теряйте бдительность.

Стрелец

В этот день вам не стоит завязывать новые отношения. Также лучше не заводить новых знакомств и не планировать важные встречи. Ваши коммуникативные навыки не в лучшей форме, поэтому сейчас не стоит пользоваться ими без необходимости.

Козерог

Вы наконец можете добиться успеха в каком-то деле, на котором уже готовы были поставить крест. Вспомните, как именно вы собирались достичь своей цели, продумайте тактику, внесите необходимые правки. И действуйте! Только помните об осторожности.

Водолей

Водолеи будут немного разочарованы. Все будет складываться вовсе не так уж плохо, но и не так хорошо, как вам бы того хотелось. Постарайтесь радоваться даже небольшим победам и не требовать от себя и окружающих слишком многого.

Рыбы

Рыбы должны соблюдать осторожность. Сейчас за вами пристально наблюдают ваши соперники. Если будете слишком много говорить о своих планах, кто-то может попытаться их украсть. Не доверяйте всем подряд, лучше опирайтесь на свою интуицию.

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