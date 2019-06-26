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Гороскоп на завтра: Весы станут лидерами, а Рыбам придется оправдываться

среда, 26 июня 2019, 17:00
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Фото: pixabay.com

В этот период многих ожидают перемены и внезапные повороты событий. Хотите знать, что вас ждет 27 июня? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно прислушаться к окружающим, кто будет эмоционален, а кому моря по колено.

Овен

Овны будут недовольны внезапно увеличившимся объемом работы. Это пойдет вразрез с вашими планами, но позже окажется, что новые задачи принесли вам важный опыт. Не отбрасывайте чужие идеи, прислушивайтесь к мнению со стороны.

Телец

В этот день представителям знака стоит особенно сильно контролировать свои эмоциональные порывы. Вы можете как сильно чему-то радоваться, так и срыватья на людей из-за самых незначительных мелочей. Осторожнее со словами и действиями.

Близнецы

Вам сейчас любые моря по колено. Все дела, за которые будут браться Близнецы, будут словно заканчиваться сами. Более того, результаты вашей работы приятно удивят и вас самих, и ваше окружение. Не отказывайте в помощи, если вас о ней попросят.

Рак

Раков ждут задачи, за которые обычно они не стали бы браться самостоятельно. Но, увы, пока не закончатся эти дела, начать что-то новое будет проблематично. Наберитесь терпения и подумайте, как можно быстро и качественно все завершить.

Лев

Хороший день для составления абсолютно любых планов. Постарайтесь заранее продумать свои дела на грядущую неделю, подумайте, когда хотели бы пойти в отпуск. Также в своем графике очень важно найти окошко для встречи с близкими людьми.

Дева

День будет непростым, но Девам будет не скучно. Вы будете остро ощущать свою нужность, поэтому все задачи будут даваться вас с азартом и интересом. Не позволяйте себе скучать, иначе можете очень быстро потерять активный настрой.

Весы

Вы не просто окажетесь в кругу единомышленников, вы также сможете стать лидером этого окружения. Но не стоит пользоваться своей властью слишком сильно. Будьте мудрее и рассудительнее, чтобы никто на вас не обиделся позже.

Скорпион

День будет непростым. Его даже можно назвать тяжелым и неспокойным. Внутреннее равновесие будет постоянно сбиваться, вам будет непросто держать себя в руках. Постарайтесь поменьше нервничать и займитесь делами, которые вам приятны.

Стрелец

Это хорошее время для работы с любыми бумагами. Но проблемой может стать то, что вам будет непросто сосредоточиться. Постарайтесь не браться за несколько задач одновременно, так вам будет легче все закончить и не наделать ошибок.

Козерог

Для Козерогов день может оказаться сложным в эмоциональном плане. Вас ждут потрясения, к которым вы можете оказаться не до конца готовы. Не поддавайтесь панике и постарайтесь оценить ситуацию спокойно. Попросите совета у родных людей.

Водолей

Этот день повлечет за собой серьезные перемены. Будьте готовы сменить обстановку и получить совершенно новый опыт. Не пугайтесь трудностей, свежие задачи только еще сильнее расширят ваш кругозор. Друзья помогут вам принять важное решение.

Рыбы

Скорее всего, сейчас вам придется оправдываться за какие-то свои поступки. Кто-то может сильно в вас разочароваться. Если это произошло, не принимайте все слишком близко к сердцу. Лучше постарайтесь объясниться и исправить ошибки.

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