Гороскоп на 3 сентября: Львам не нужно себя ругать, а в Близнецах будут бороться две личности

В этот день вероятны приятные новости и эмоции. Хотите знать, что вас ждет 3 сентября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно просто расслабиться, кого ждет творческий застой, а у кого будет шанс изменить свое будущее.

Овен

Вы можете вести себя слишком легкомысленно. Проблемы не будут особо вас волновать, вы будете обращать внимание скорее на обертку, чем на содержание. И это по-своему правильно в данный период времени.

Телец

Послушайте того, кто старается вам помочь. Вы можете думать, что знаете все лучше, но иногда со стороны более заметны важные детали. Не относитесь к критике слишком категорично. Очень часто именно она помогает нам стать лучше.

Близнецы

Ваше внутреннее противодействие станет заметно окружающим. В вас словно борятся две личности: одна добрая и желающая всем позитива, другая - колкая, резкая, не желающая никого слышать. Кого из них выбрать? Это решение остается за вами.

Рак

Зачем вам такое количество запланированных дел? Вас ведь смущает этот бесконечный список. Сократите его втрое. Распределите дела по дням недели. Не пытайтесь заниматься всем одновременно, иначе просто сойдете с ума.

Лев

У вас вероятен творческий застой. Не стоит ругать себя за это, ведь такое случается с каждым. Совсем не обязательно всегда быть генератором идей. Иногда полезно просто посозерцать.

Дева

Приятное общение натолкнет вас на мысли о том, что вы уделяете слишком много времени совсем не тем делам. Подумайте, что заставляет вас радоваться? Может стоит заняться именно этим, а не занятиями, которые вас угнетают?

Весы

Некоторые ваши поступки могут полностью изменить ход событий. И даже ваше будущее. Если есть человек, с которым у вас что-то недоговорено, скажите ему прямо, что и как вы думаете и чувствуете. Дайте ему самому сделать свой выбор.

Скорпион

Ваша уверенность в себе похвальна. Вы не боитесь преград, не уступаете конкурентам. Но иногда стоит быть немного покладистее. Не все вокруг пытаются затормозить ваше развитие, есть люди, которые искренне хотят вам помочь.

Стрелец

Домашние дела могут вызывать у вас внутренний дискомфорт. Это связано с тем, что ваше сознание находится совсем в другом месте. Вся ваша энергия сейчас направлена на какой-то один проект. Объясните это своей семье.

Козерог

Ваше желание всегда действовать спокойно сейчас не совсем уместно. Рискните, попробуйте что-то новое, устройте себе настоящий эксперимент. Особенно, если ваш партнер чувствует себя не в своей тарелке. Это поможет вам обоим.

Водолей

Вам сейчас просто нужно расслабиться. Не надо думать о проблемах, которые вы прямо в этот момент не в состоянии решить. Сделайте то, что планировали. И уделите время своему моральному комфорту.

Рыбы

Вы можете почувствовать тягу к приключениям. И ограничивать себя в этом желании не нужно. Подумайте, в какой отрасли вы могли бы проявить себя с абсолютно новой стороны? Может стоит прыгнуть с парашютом или сменить прическу?

Гороскоп на сентябрь: приключения у Водолеев и гордость у Козерогов

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.