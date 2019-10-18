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Гороскоп на 18 октября: Львам нужен перерыв, а Скорпионов навестит ветер перемен

пятница, 18 октября 2019, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 18 октября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно соблюдать осторожность, а кого ждут приятные новости.

Овен

В этот день вам стоит обратить особое внимание на свое самочувствие. Организм сам подскажет, какими делами лучше заняться и какое питание выбрать. Прислушивайтесь к своему телу и состоянию души.

Телец

Веселье может прятаться в самых обычных вещах. Попробуйте просто его заметить. Очень часто мы забываем радоваться простым мелочам, а ведь именно они делают нашу жизнь неповторимой.

Близнецы

После тяжелого дня позвольте себе хорошенько расслабиться и отдохнуть. Примите ванну, выпейте вкусный напиток и проведите время так, как хочется именно вам.

Рак

В вашу жизнь может вторгнуться кто-то, кого вы в ней совершенно не ждете. Это не плохо, но стоить быть осторожным. Ведь кто знает, какие сюрпризы или даже опасности поджидают за углом?

Лев

Вам стоит сделать перерыв в рабочих делах. Завершите запланированные задачи и просто дайте себе отдохнуть. Не стройте планы, не составляйте списки. Поживите для себя, не задумываясь о том, как "надо".

Дева

Продумайте свои траты наперед. Иначе вы легко можете потерять большую сумму денег. Сейчас вам нужно внимательно следить за своими импульсами, они могут завести вас в настоящий тупик.

Весы

Пауза в личной жизни может затянуться. В этот период все зависит от ваших решений. Не принимайте их поспешно, но и не откладывайте в дальний ящик. Не бойтесь рисковать, ваше счастье совсем рядом.

Скорпион

Ветер перемен несет вам приятную новость. Это событие может как окрылить вас, так и совершенно выбить из колеи. Дышите медленно, думайте и старайтесь действовать рационально.

Стрелец

В вашем арсенале должно появиться важное оружие - уверенность в себе. Сейчас вам ее очень не хватает. Вспомните о своих заслугах и победах. Когда задумаетесь, сразу же поймете, что вы гораздо сильнее, чем сами себе кажетесь.

Козерог

Проанализируйте свои желания. Так будет проще понять, за какие дела нужно браться в первую очередь. Вам хочется успеть все и сразу, но лучше заниматься своими планами постепенно.

Водолей

Совсем скоро вы почувствуете новый прилив сил и эмоций. Это связано с вашим окрыленным настроением. Используйте эти эмоции, чтобы задержать в своей жизни состояние радости и приятного умиротворения.

Рыбы

Пока что вам не стоит делать резких шагов. Даже на пути к самой заветной цели не забывайте, что жизнь происходит именно сейчас, в эту минуту, и нельзя откладывать ее на потом. Живите в моменте, иначе можете многое упустить.

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