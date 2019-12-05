Гороскоп на 5 декабря: Тельцов захватит азарт, а Рыбам придется бороться с завистью

Хотите знать, что вас ждет 5 декабря? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто рискует потерять многое, а кто влезет в интриги.

Овен

Не ищите приключений на свою голову. В этот день вам обязательно нужно соблюдать осторожность во всех делах. И действовать аккуратно. Иначе вы рискуете потерять больше, чем заработали.

Телец

Вас может потянуть на азарт. Это может выражаться как в тяге к каким-то играм или спорту, так и в сильном желании кому-то доказать свою правоту. Оставьте свое мнение при себе, если ваш собеседник не хочет его слышать. Так вы сэкономите свои же нервы.

Близнецы

Если вам хочется заняться чем-то новым, постарайтесь составить список дел, которые вам интересны. Начать что-то свежее можно прямо сегодня. Но помните, что сначала нужно разобраться с запланированными делами.

Рак

Вы можете случайно влезть в интриги. Вам захочется влезть в какую-то авантюру, или принять участие в обсуждении какого-то секретного плана. В любом случае, не прикасайтесь к вещам, которые кажутся подозрительными. Ваша интуиция пытается вас обезопасить.

Лев

Постарайтесь заняться своим здоровьем. Если почувствуете недомогание, сразу же отправляйтесь домой или к врачу. Не перегружайте свой организм. Также нужно помнить о том, что режим сна и питания придумали не просто так.

Дева

Вредные привычки могут начать вам надоедать. Вы можете чувствовать, как они давят на вас, влияют на ваше самочувствие и настроение. Если такое происходит, просто откажитесь от них. Хотя бы на один день. И сразу почувствуете разницу.

Весы

Не бойтесь говорить людям прямо, что вы думаете и чувствуете. Далеко не всегда нужно сглаживать углы и пытаться подбирать мягкие слова. Если чувствуете, что хотите выразить свои эмоции, делайте это. Конечно, избегая хамства.

Скорпион

Всего за несколько часов ваше настроение может измениться. Сначала вы будете чувствовать себя на высоте комфорта и позитива, а потом вдруг поймете, что все вокруг вас раздражает. Как с этим бороться? Перетерпеть. И съесть что-то вкусное.

Стрелец

Вам необходим здоровый сон. Позвольте себе лишний час поваляться в кровати под любым предлогом. Это положительно повлияет не только на ваше настроение, но и на вашу продуктивность. Также ваш организм начнет чувствовать себя гораздо лучше.

Козерог

В вашем окружении есть кто-то, кто ведет себя как ребенок. Этому человеку может быть нужна ваша помощь. Постарайтесь поговорить и выяснить, что происходит. И, если увидите какую-то нестабильность, предложите свое плечо.

Водолей

Переставайте ругать себя за низкую продуктивность. В конце года вы чувствуете упадок сил, это очень рапространенное явление. Позвольте себе выдохнуть, прийти в себя и настроиться на новый год и новые приключения.

Рыбы

Сегодня вами будет руководить зависть. Вы можете начать ревновать своего партнера, или злиться из-за чьих-то успехов. Постарайтесь отогнать от себя подобные мысли. Если не вышло, заставьте эти эмоции быть вашим стимулом к развитию.

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