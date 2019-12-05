RU  UA  EN

суббота, 7 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

6 декабря

23:59
Не блюдо для больших боссов: Зеленский сделал сильное заявление про Украину
22:44
Глаза в глаза: Зеленский рассказал, встретится ли с Путиным лично
22:10
Никто не хочет капитуляции: Зеленский ответил на заявление оппозиции в Раде
21:23
Хочу результат: Зеленский рассказал, с чем едет в Париж
19:50
Женщина боялась соседского пса, пока он не спас ей жизнь: фото
19:00
Макияж на Новый год: 10 оригинальных идей, которые заменят поход в салон
18:56
Должны сделать все для мира: Рабинович высказался о позиции украинской стороны на Нормандском саммите
18:52
Ксения Мишина ответила на слухи о романе с Владимиром Остапчуком, но стало только хуже
18:20
В Украине указали на главные сложности с принятием закона о рынке земли
17:54
Рождественские открытки королевы Елизаветы II выставили на аукцион: фото
17:02
В Раде создали новую группу: кто ее контролирует и как там относятся к Зеленскому
16:43
Певица Pink решила избавиться от волос: фото нового образа
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Гороскоп на 5 декабря: Тельцов захватит азарт, а Рыбам придется бороться с завистью

четверг, 05 декабря 2019, 06:30
переглянути новину українською
Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 5 декабря? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто рискует потерять многое, а кто влезет в интриги.

Овен

Не ищите приключений на свою голову. В этот день вам обязательно нужно соблюдать осторожность во всех делах. И действовать аккуратно. Иначе вы рискуете потерять больше, чем заработали.

Телец

Вас может потянуть на азарт. Это может выражаться как в тяге к каким-то играм или спорту, так и в сильном желании кому-то доказать свою правоту. Оставьте свое мнение при себе, если ваш собеседник не хочет его слышать. Так вы сэкономите свои же нервы.

Близнецы

Если вам хочется заняться чем-то новым, постарайтесь составить список дел, которые вам интересны. Начать что-то свежее можно прямо сегодня. Но помните, что сначала нужно разобраться с запланированными делами.

Рак

Вы можете случайно влезть в интриги. Вам захочется влезть в какую-то авантюру, или принять участие в обсуждении какого-то секретного плана. В любом случае, не прикасайтесь к вещам, которые кажутся подозрительными. Ваша интуиция пытается вас обезопасить.

Лев

Постарайтесь заняться своим здоровьем. Если почувствуете недомогание, сразу же отправляйтесь домой или к врачу. Не перегружайте свой организм. Также нужно помнить о том, что режим сна и питания придумали не просто так.

Дева

Вредные привычки могут начать вам надоедать. Вы можете чувствовать, как они давят на вас, влияют на ваше самочувствие и настроение. Если такое происходит, просто откажитесь от них. Хотя бы на один день. И сразу почувствуете разницу.

Весы

Не бойтесь говорить людям прямо, что вы думаете и чувствуете. Далеко не всегда нужно сглаживать углы и пытаться подбирать мягкие слова. Если чувствуете, что хотите выразить свои эмоции, делайте это. Конечно, избегая хамства.

Скорпион

Всего за несколько часов ваше настроение может измениться. Сначала вы будете чувствовать себя на высоте комфорта и позитива, а потом вдруг поймете, что все вокруг вас раздражает. Как с этим бороться? Перетерпеть. И съесть что-то вкусное.

Стрелец

Вам необходим здоровый сон. Позвольте себе лишний час поваляться в кровати под любым предлогом. Это положительно повлияет не только на ваше настроение, но и на вашу продуктивность. Также ваш организм начнет чувствовать себя гораздо лучше.

Козерог

В вашем окружении есть кто-то, кто ведет себя как ребенок. Этому человеку может быть нужна ваша помощь. Постарайтесь поговорить и выяснить, что происходит. И, если увидите какую-то нестабильность, предложите свое плечо.

Водолей

Переставайте ругать себя за низкую продуктивность. В конце года вы чувствуете упадок сил, это очень рапространенное явление. Позвольте себе выдохнуть, прийти в себя и настроиться на новый год и новые приключения.

Рыбы

Сегодня вами будет руководить зависть. Вы можете начать ревновать своего партнера, или злиться из-за чьих-то успехов. Постарайтесь отогнать от себя подобные мысли. Если не вышло, заставьте эти эмоции быть вашим стимулом к развитию.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Гороскоп на 29 ноября: Девы будут раздражать людей, а Близнецов ждет буря эмоций

Гороскоп на сентябрь: приключения у Водолеев и гордость у Козерогов

Преображение Господне и именины Нонны: какой праздник 19 августа

Война с олигархами и воскрешение среднего бизнеса - Влад Росс рассказал о будущем Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: