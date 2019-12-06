Гороскоп на 6 декабря: Козегорам пора меняться, а Рыбам нужно хорошенько повеселиться

Хотите знать, что вас ждет 6 декабря? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно следить за словами, а кого ждут перемены.

Овен

В этот день вам не стоит позволять себе лениться. Если начнете пропускать какие-то задачи, позже придется делать в два раза больше дел. Не рискуйте и не ввязывайтесь в авантюры, чтобы не пожалеть об утратах.

Телец

Внимательно последите за своим здоровьем. Ваш организм сейчас нуждается в вашей поддержке. Если у вас что-то болит, не нужно терпеть и ждать, пока оно само пройдет. Сегодня вы можете себе навредить, если будете слишком много работать.

Близнецы

Постарайтесь отвлечься от своих внутренних переживаний. Ваш эмоциональный ресурс сильно истощен, вам однозначно нужно перезагрузка. Постарайтесь договориться о встрече со старым другом, это поможет набраться сил.

Рак

Ваши слова могут обидеть кого-то из ближайшего окружения. Следите за тем, что, как и кому вы говорите. И не позволяйте себе бросаться какими-либо выражениями, не подумав. Люди могут обидеться на вас очень надолго.

Лев

В вашей работе может что-то внезапно измениться. Перемены не обязательно будут кардинальными, но вы их точно почувствуете. Не пытайтесь бороться с течением, лучше подумайте, как вы можете его использовать себе во благо.

Дева

От количества дел у вас уже начинается нервный тик. Позвольте себе побыть наблюдателем, и просто посмотрите на развитие событий. Без вас мир не рухнет, не пытайтесь тащить все задачи на собственных плечах.

Весы

Откажитесь от шумных мероприятий. Сейчас вы легко можете оказаться в неловком положении, если будете слишком открыты с людьми. Рассказывайте о своих тайнах только тем, кому доверяете на сто процентов.

Скорпион

Покажите на что вы способны! Сегодня конкуренты могут начать наступать вам на пятки, но в ваших силах заработать первенство в любом деле. Не отходите от плана, действуйте решительно и жестко.

Стрелец

Перед вами могут открыться новые перспективы. Но стоит задуматься, нужны ли они вам? Если вас все устраивает в вашей жизни, нужно ли что-то менять? Дайте себе честный ответ на вопрос: "Что мной движет? Жажда перемен, или просто скука?".

Козерог

Период негатива отступает, за ним грядет время ярких и приятных перемен. Не бойтесь пробовать что-то новое. Смените имидж, сделайте перестановку или найдите себе какое-то новое хобби.

Водолей

Постарайтесь сконцентрироваться на действительно важных вещах. И вы увидите, что эти вещи вовсе не такие уж большие, страшные и серьезные. Относитесь ко всему проще, тогда сможете быстро вернуть свое равновесие.

Рыбы

В этот день вам стоит как следует оторваться. Пойдите на вечеринку или устройте встречу с друзьями. И не отказывайтесь от веселья. Монотонный ритм вас явно утомил, пора немного растормошить вашего внутреннего бунтаря.

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