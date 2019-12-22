Гороскоп на 22 декабря: Весы будут категоричны, а Овнов ждут трудности

Хотите знать, что вас ждет 22 декабря? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут новости, а кому придется много работать.

Овен

Овнов ждут трудности и препятствия. Вы можете начать сомневаться в том, что делаете все верно, но не позволяйте сомнениям сбить вас с пути. Сейчас важно сфокусироваться и не бояться перемен, вскоре ситуация стабилизируется.

Телец

Легкость будет сопровождать вас с самого утра, но к вечеру она отступит. Не берите работу домой и не нагружайте себя большим количеством домашних задач. Постарайтесь расслабиться и отдохнуть.

Близнецы

Слишком хорошо - тоже плохо. Сейчас вам может показаться, что все словно валится из рук, но это полезный опыт. Ведь без неудач и проблем вы не сможете сполна оценить свои будущие достижения. А они вас ждут очень скоро.

Рак

День, наполненный неожиданностями. Новости будут вас пугать, смущать, заставлять нервничать и выбивать из колеи. Но перемены будут столь же яркими, сколь пугающими. Не бойтесь смотреть вперед, не за горами очень интересный период жизни.

Лев

В вашем сознании сейчас все немного перемешалось. Скорее всего, вся проблема кроется просто в усталости. Но также вы можете попытаться стабилизировать ситуацию приятной встречей. Эмоциональный фон поможет все исправить.

Дева

День будет напряженным. Вам будет непросто сосредоточиться на чем-то, внимание будет словно постоянно ускользать. Возможна критика от начальства и разногласия с сотрудниками, в диалогах будьте дипломатичны и не срывайтесь на хамство.

Весы

Вы можете быть слишком категоричны. Это присуще вашей натуре, но помните, что иногда людей это качество сильно раздражает. Прислушивайтесь к словам окружающих.

Скорпион

В первой половине дня у вас будет немало дел. Но к обеду вы можете выкроить себе немного свободного времени. Придумайте себе занятие на этот промежуток, чтобы не просиживать перерыв за компьютером.

Стрелец

Вам стоит побаловать себя чем-то, вы ведь уже давно этого не делали. Если нет возможности что-то себе купить, просто приготовьте что-то вкусное или почитайте любимую книгу. Вам надо зарядиться позитивом и любовью к себе.

Козерог

Козерогам сейчас любые моря по колено. Все дела, за которые будут браться представители этого знака, будут словно заканчиваться сами. Более того, результаты вашей работы приятно удивят и вас самих, и ваше окружение. Не отказывайте в помощи, если вас о ней попросят.

Водолей

Вам стоит присмотреться к своему отражению. В последнее время вы редко вспоминаете о своей красоте. А ведь вы прекрасны и уникальны, как и все мы. Похвалите себя, и не стесняйтесь выделяться из толпы.

Рыбы

В вашу сторону сейчас движется большое количество позитивной энергии. Будьте готовы к новым эмоциям и приятным встречам. Отпустите свои проблемы, позвольте Вселенной немного вас побаловать.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.