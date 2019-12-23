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Гороскоп на 23 декабря: Стрельцов ждут сюрпризы, а Водолеи увлекутся каким-то делом

понедельник, 23 декабря 2019, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 23 декабря? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно порадовать близких, а кто должен будет помочь друзьям.

Овен

Вероятно поступление денежных средств. Постарайтесь их распределить, чтобы вам хватило на все запланированные траты. Не спешите купить все и сразу, лучше займитесь сначала самым главным, а мелочи оставьте на потом.

Телец

Ваше настроение может не совпадать с настроением окружающих. Не переживайте из-за этого, просто вы сейчас находитесь немного на другой волне. Совсем скоро ваш эмоциональный фон придет в норму.

Близнецы

Как бы вам ни хотелось поскорее разобраться со всеми заботами, дела продолжат накапливаться. Но не думайте, что на вас навалилось слишком много задач. Вы легко справитесь с объемом работы, если будете активно действовать.

Рак

Вашим друзьям может понадобиться ваша помощь. Скорее всего, они попросят сделать что-то достаточно простое, но все равно не стоит им отказывать. В процессе у вас будет возможность приятно пообщаться и поднять себе настроение.

Лев

Не бойтесь радоваться мелочам. Сейчас вам может казаться, что у вас совсем нет праздничного настроения. Но вам ведь никто не мешает создать нужную атмосферу самостоятельно.

Дева

Впереди непростой, но веселый и яркий период. Вы можете чувствовать моральную и физическую усталость. Чтобы разгрузить себя, побольше общайтесь с близкими и старайтесь вести здоровый образ жизни.

Весы

Не спешите, особенно в первой половине дня. Постарайтесь распланировать свой день так, чтобы вам не пришлось никуда бежать. В спешке вы можете что-то забыть или испортить. Оно вам надо?

Скорпион

Если исключить небольшие мелочи, день будет весьма приятным. Утром вам будет непросто настроиться на рабочие дела и прочие задачи, но позже все пойдет своим чередом. Не ленитесь, тогда вечером сможете хорошо провести время.

Стрелец

В каждом деле вас будет поджидать какой-то сюрприз. Не все они будут приятными, но стоит обратить внимание даже на незначительные мелочи. Это станет полезным опытом и пригодится в будущем.

Козерог

В вашем доме царит атмосфера радости, но чего-то словно не хватает. Подумайте, как вы можете поднять настроение себе и своим близким? Возможно, стоит сделать кому-то незапланированный подарок или устроить перестановку.

Водолей

Каша - вот каким словом можно описать ваше состояние. Но сегодня вы сможете это исправить. Вас ждет интересная задача, которая полностью поглотит ваше внимание. И поможет вам собраться в самые короткие сроки.

Рыбы

Кроме вашего настроения, все будет весьма стабильно. Эмоциональный фон может немного расшатываться, особенно ближе к вечеру. Не оставляйте себе времени на пустые размышления, сейчас это вам совершенно ни к чему.

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