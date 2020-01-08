Гороскоп на 8 января: Водолеи будут слишком ответственными, а Тельцы будут вдохновлять

Хотите знать, что вас ждет 8 января? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто может кого-то обидеть, а кому нужно что-то поменять в жизни.

Овен

Сейчас не нужно бросать начатые дела, позже они будут становиться все более и более прибыльными. Также это хороший день для встречи с друзьями. Уделите время приятным беседам и интересным задачам.

Телец

Вы хорошо умеете вдохновлять других, это сильно вам поможет. Люди готовы идти за вами и следовать вашим указаниям. Постарайтесь начать новый проект, который приведет к успеху не только лично вас, но и ваших подчиненных.

Близнецы

Вы легко можете обидеть кого-то, или даже случайно сорваться на нецензурную брань. Держите себя в руках, иначе потеряете уважение в глазах окружающих. И восстановить его будет непросто.

Рак

Вы будете чувствовать, как силы уходят от вас все быстрее и быстрее. Позвольте себе просто отдохнуть, и не часик-два, а несколько дней. Это важно для вашего психического состояния, так что не ищите себе отговорок. Дела никуда не убегут.

Лев

Сегодня вам стоит немного сменить ритм жизни. Переставьте рабочий стол, измените свой маршрут до офиса. Сделайте максимальное количество небольших непривычных дел. Это поможет развеселиться и настроиться на новый лад.

Дева

Вам придется отказаться от каких-то планов. Задуманные дела осуществить не получится, или получится, но не полностью. День будет словно идти наперекосяк, но к вечеру ситуация наладится. Наберитесь терпения и не опускайте руки.

Весы

У представителей этого знака есть все шансы пополнить семью. Женщинам, которые не готовы к детям, стоит быть особенно осторожными в интимной жизни. А вот те, кто хочет стать родителями, могут надеяться на исполнение своего желания.

Скорпион

Ваши достоинства замечают и ценят окружающие. Это повод немного похвалить себя, но не начинайте слишком уж гордиться. Нынешние успехи - хороший старт, но это только начало. Впереди гораздо больше увлекательных задач и новых трудностей.

Стрелец

Вас могут подвести люди, на которых вы обычно привыкли рассчитывать. Старые связи могут надорваться. Чтобы этого не произошло, обдумывайте свои слова. И не судите других по своим собственным меркам. Люди могут думать не так, как вы.

Козерог

Вас ждет неожиданное столкновение с бывшими. Причем с несколькими сразу. Не стоит слишком сближаться с этими людьми, ваши старые конфликты никуда не исчезли. Скорее всего, возобновление старых связей приведет к полному краху в общении.

Водолей

Вы будете пытаться брать на себя ответственность за все и всех. Не нужно этого делать. Постарайтесь избегать таких порывов, иначе окажетесь виноваты. Хотя вы всего лишь хотели кому-то помочь. Добро иногда бывает наказуемо.

Рыбы

Вас ждет не самое приятное открытие, но вы сможете отнестись к нему философски, как к новому опыту и полезному уроку. Сохраняйте жизнерадостность, это поможет преодолеть новые преграды. Уделите время семье, это будет приятно и полезно.

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