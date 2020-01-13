Гороскоп на 13 января: Овнам нужно обратить внимание на знаки, а Рыбы будут портить всем настроение

Хотите знать, что вас ждет 13 января? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому не стоит расстраиваться из-за мелочей, а кого ждет затишье в личной жизни.

Овен

Отпустите старые несбывшиеся желания, они сильно терзают вас в последнее время. Чем скорее вы перестанете оглядываться, тем быстрее сможете пойти вперед. Также обратите внимание на знаки Вселенной.

Телец

В личной жизни наступает период затишья. Вам может хотеться эмоций, но не пытайтесь получить их сейчас. Лучше просто подождите, новые краски скоро сами придут в вашу жизнь. Всему свое время.

Близнецы

Отойдите на время от всех дел. Ваш ресурс сейчас почти опустел, вам нужно набраться вдохновения, сил и эмоций. Если есть такая возможность, возьмите себе несколько дополнительных выходных.

Рак

Не бойтесь рисковать, особенно в том случае, если это касается вашей внешности. Сейчас просто идеальное время для кардинальных перемен. Смело пробуйте все яркое и необычное.

Лев

Ваши враги сейчас будут особенно уязвимыми. И только вам решать, как поступить - воспользоваться ситуацией, или дождаться момента, когда вы снова будете на равных. Порадует ли вас победа над слабым противником?

Дева

Постарайтесь не слишком расстраиваться из-за мелочей. Не нужно тратить свою энергию на переживания, которые не несут в себе ничего, кроме негатива. Отвлекитесь и займитесь чем-то приятным и полезным.

Весы

Объект вашей симпатии окончательно от вас ускользнул. Это вас очень сильно раздражает. Но не стоит поддаваться эмоциям и действовать необдуманно. Подумайте, может ли этот человек пригодиться вам в каком-то другом качестве.

Скорпион

Работа наконец начнет налаживаться, ваше настроение улучшится. Это повлияет и на здоровье, гормональный фон станет намного более стабильным. Не забывайте звонить друзьям и отвлекаться от скучных дел на что-то приятное.

Стрелец

Сегодня вам стоит прислушаться к своему организму. Если будете чувствовать вялость и усталость, дайте себе отдохнуть. Это очень важно, ведь скоро вам понадобятся силы для серьезного дела.

Козерог

Ваш любимый человек немного озадачен чем-то. Постарайтесь выяснить, в чем причина. Возможно, вы сможете быстро решить проблему, и тогда общий эмоциональный фон в вашем доме станет более приятным.

Водолей

Вы сейчас грузите себя из-за мелочей. Финансы, небольшие неудачи на работе, отсутствие прогресса в каком-то деле - все это давит на ваши плечи. Но только потому, что вы сами это позволяете. Сбросьте с себя этот груз, тогда вам сразу станет легче.

Рыбы

Вы портите настроение как себе, так и окружающим. По любому поводу и без такового. Вы можете сами этого не замечать, но постарайтесь посмотреть на себя со стороны. Иначе последствий не избежать.

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