Гороскоп на 7 февраля: Рыбам нельзя быть слишком упертыми, а Тельцов может подвести здоровье

Хотите знать, что вас ждет 7 февраля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому придется поработать сверх меры, а кому наоборот нужно расслабиться и отдохнуть.

Овен

Овнов в этот день посетят очень оригинальные и интересные идеи, которые оценят не только окружающие, а и люди со стороны. Важно не терять боевой настрой, идите вперед, не останавливаясь и не сбавляя темп. Вскоре вас ждет что-то внезапное и приятное.

Телец

Тельцов наконец ждет сильный прогресс в нескольких делах. Вы будете активны и положительно настроены, поэтому новые задачи будут даваться с легкостью. А вот здоровье может немного вас подвести, поэтому внимательно следите за своим самочувствием.

Близнецы

Вам стоит пересмотреть свое финансовое положение. Может казаться, что все под контролем, но в случае незапланированных трат вы рискуете остаться практически ни с чем. Посчитайте прибыль и продумайте предстоящие покупки.

Рак

Раки сейчас смогут помочь другим решить их проблемы. Это положительно скажется на вашей самооценке, но не стоит забывать и о собственных делах. Вероятна скорая встреча с приятными людьми. Настройтесь на общение.

Лев

Вам придется изрядно потрудиться и поработать сверх меры. Но результат однозначно будет стоит потраченных усилий. Вы получите не только ценный опыт, но и неожиданную прибыль.

Дева

Представителям этого знака лучше расслабиться и не слишком много работать. Если вы хотели уделить время дивану и любимой книге - сейчас идеальный момент для такого досуга. Вам нужно перезагрузиться и как следует набраться сил.

Весы

Вам наконец-то по-настоящему улыбается удача. Улыбнитесь ей в ответ, настройтесь на максимально позитивную волну, и тогда сможете свернуть все горы на своем пути. Белая полоса только начинается, поэтому просто наслаждайтесь.

Скорпион

Скорпионов будет сильно раздражать отсутствие каких-либо интересных занятий и возможности проявить себя. Вы можете хотеть броситься в какую-то крайность просто из-за скуки. Важно помнить об ответственности и не делать глупостей.

Стрелец

Переговоры и встречи в этот день будут даваться легко. Если на неделе вам нужно встретиться с кем-то по работе, продумайте будущий разговор уже сейчас. Подготовьте все свои вопросы и ответы.

Козерог

Вам не стоит браться за серьезные начинания. Новые задачи сейчас будут даваться с большим трудом и, скорее всего, завершаться провалом. Лучше двигайтесь к переменам постепенно и обдумывайте каждый свой шаг на пути.

Водолей

Водолеи в этот день будут удачливы. Вам могут предложить заняться профессиональным ростом, не стоит отказываться от интересных идей. На любовном фронте все будет неоднозначно. Противоречивые чувства сейчас лучше проверять.

Рыбы

Не проявляйте излишнее упорство, это может спровоцировать конфликты как на работе, так и дома. Вам сейчас кажется, что вокруг одни дураки, но на самом деле проблема кроется в вас самих. Покопайтесь в себе и найдете ключ к решению.

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