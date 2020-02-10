Гороскоп на 10 февраля: Рыбам лучше побыть с семьей, а Дев ждут сюрпризы

Хотите знать, что вас ждет 10 февраля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому не стоит менять имидж, а кто должен вести себя благоразумнее.

Овен

Ваше желание выплеснуть куда-то накопившийся негатив абсолютно понятно. Но направить этот поток стоит в спорт, работу, уборку. В общем, во что угодно, кроме настроения людей. Не стоит портить с кем-то отношения только из-за своего стресса.

Телец

В этот день вам стоит уделить максимум внимания вашему избраннику. Любые романтические приключения будут очень приятными и полезными. Это хороший день для тех, кто хочет предложить своей половинке руку и сердце.

Близнецы

Вы можете очень хотеть повернуть какую-то ситуацию в свою пользу. Но помните, что чувства людей - штука хрупкая. А доверие восстанавливается совсем не сразу. Если хотите открыться кому-то, сделайте это. Но ведите себя разумно.

Рак

Сейчас вам не стоит резко менять свой имидж. Резкие смены внешнего вида лучше отложить на потом. А вот небольшие перемены пойдут вам на пользу. Можно сменить прическу, обновить гардероб или сходить в салон красоты.

Лев

Будьте благоразумнее. Вы ведь мудрый человек. Почему же вы позволяете собственным негативным эмоциям так сильно влиять на вашу жизнь? Это ведь всего лишь мысли, которые полностью находятся под вашим собственным контролем.

Дева

В этот период вас ждут сюрпризы. Не все из них будут приятными, но и без радостных новостей не обойдется. Будьте готовы принять решение, которое повлияет на ход дальнейших событий в вашей профессиональной сфере.

Весы

В это время вам стоит поберечь свою нервную систему. Стрессы будут подкрадываться к вам со всех сторон. Но, если вы дадите им отпор, они уйдут ни с чем. Откройтесь для новых знаний и приятных эмоций.

Скорпион

Освобождайтесь от всего ненужного. Откажитесь от дел, которые вам неприятны и которые не требуют обязательного исполнения. Не ходите на встречи, которые могут вас огорчить. Лучше направьте энергию в позитивные дела.

Стрелец

Не бойтесь действовать напористо. Ваши попытки проявить себя могут упираться в глухой угол, но не вздумайте сдаваться. Меняйте тактику, пробуйте новые способы, не позволяйте никому заставить вас сомневаться в собственных силах.

Козерог

Праздники, встречи с друзьями, свидание с любимым человеком - вот лучше дела на это время. Не ограждайте себя от задач, которые вызывают у вас улыбку. Сейчас нужно максимально расслабиться и насладиться белой полосой.

Водолей

В этот день вы можете ощутить внезапный прилив энергии. Направьте ее в полезное для себя русло. И ключевые слова тут - "для себя". Когда вы в последний раз делали что-то просто ради собственного удовольствия?

Рыбы

Этот день лучше всего провести в кругу семьи. Теплые встречи и приятные разговоры наполнят вас позитивными вибрациями и помогут зарядиться энергией на будущее.

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