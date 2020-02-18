Гороскоп на 18 февраля: Козероги будут вспыльчивыми, а Рыбы могут показаться самыми настоящими тиранами

Хотите знать, что вас ждет 18 февраля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто встретится с бывшими партнерами, а кого захватит пессимизм.

Овен

Вас ждет неожиданное столкновение с бывшими. Причем с несколькими сразу. Не стоит слишком сближаться с этими людьми, ваши старые конфликты никуда не исчезли. Скорее всего, возобновление старых связей приведет к полному краху в общении.

Телец

Это хорошее время для поездок, планирования отдыха и семейных занятий. А вот в работе вас могут поджидать трудности. С которыми вам помогут справиться коллеги. Не отвергайте помощь со стороны, вместе вы гораздо быстрее все исправите.

Близнецы

Ваш сегодняшний пессимизм способен привести к упадку сил и нежеланию делать что-либо. А избыточная активность в таком состоянии может спутать вам карты и внести хаос в дела. Попробуйте посмотреть на происходящее с другой, более оптимистичной, стороны и, возможно, фортуна вам улыбнется.

Рак

Вам нужно быть готовыми к тому, что придется действовать решительно. Вам придется пренебречь или собственными интересами, или желаниями окружающих. В любом случае, это вынужденые меры и вам нужно будет с ними смириться.

Лев

День будет таким спокойным, что в какой-то момент даже покажется вам скучным. Используйте это затишье, чтобы наладить внутренние диалоги, разложить все по полочкам и разгрузить голову. Скоро новые силы вам очень понадобятся.

Дева

Сегодняшний день благоприятен для карьеры и амбициозных планов. Звезды советуют Девам не закрепляться на рубежах одержанных побед, а двигаться дальше, используя полученные награды как преимущество и возможность продвинуться дальше конкурентов.

Весы

Вам однозначно стоит побаловать себя. Позвольте себе подольше поваляться в постели, съесть что-то вкусненькое, посмотреть любимый фильм или сериал. Просто делайте то, что доставляет вам удовольствие. А дела никуда не убегут.

Скорпион

Вы хорошо умеете вдохновлять других, это сильно вам поможет. Люди готовы идти за вами и следовать вашим указаниям. Постарайтесь начать новый проект, который приведет к успеху не только лично вас, но и ваших подчиненных.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам не размениваться по пустякам, а начать что-то глобальное и грандиозное. Сегодня удача и успех на вашей стороне во всех сферах вашей жизни. Возьмите максимум, чтобы получить грандиозные результаты завтра.

Козерог

Представители этого знака будут вспыльчивы. Ваше самообладание может легко пошатнуться из-за сильного давления со стороны. Постарайтесь сохранять свое равновесие. Не стоит растрачивать энергию на пустые скандалы из-за ерунды.

Водолей

Вы будете пытаться брать на себя ответственность за все и всех. Не нужно этого делать. Постарайтесь избегать таких порывов, иначе окажетесь виноваты. Хотя вы всего лишь хотели кому-то помочь. Добро иногда бывает наказуемо.

Рыбы

Не лучший день для общения с окружающими. Ваш бескомпромиссный настрой и требовательность к себе и другим будут помощниками в делах. Но с точки зрения близких, вы будете выглядеть тираном, постоянно подхлестывая всех вокруг.

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