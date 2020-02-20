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Гороскоп на 20 февраля: Скорпионов будут раздражать мелкие дела, а Дев потянет на романтику

четверг, 20 февраля 2020, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 20 февраля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто может потерять союзников, а кому можно браться за новые задачи.

Овен

Есть вероятность потери давних союзников. В спорах вам лучше быть как можно более лояльными, не отстаивайте свою позицию слишком жестко. Ваша упертость может отталкивать даже тех, кто вас любит. Контролируйте свой эгоизм, даже если вам кажется, что с ним все в порядке.

Телец

Вы не будете отстаивать свою позицию. Сейчас вами легко можно будет манипулировать, Тельцы будут очень слабохарактерны, хотя это совсем на них не похоже. Позже вас самих будет удивлять такое поведение. Лучше не ввязывайтесь ни во что серьезное.

Близнецы

Вы будете ощущать собственную сексуальность отчетливее, чем обычно. Это привлечет внимание противоположного пола, так как ваши вибрации будут достаточно сильными. Если вы давно хотите завоевать симпатию кого-то, кто вам нравится, сейчас - самое время.

Рак

Вы можете смело браться за новые дела. В этот день все будет казаться вам интересным и увлекательным. Также велика вероятность получения приятных новостей от кого-то, кто вам небезразличен. Возможно у вас появится шанс запланировать отпуск.

Лев

Вам придется заняться делами, которые делать не особо хочется. Но тут ничего не поделаешь, задачи сами себя не решат. Наберитесь терпения и просто действуйте по плану. Постарайтесь воспринимать рутину как тренинг своей усидчивости.

Дева

Хороший день для романтики во всех ее проявлениях. Вероятно зарождение новых отношений или восстановление давних связей. У представительниц прекрасного пола возможны неожиданные встречи. А мужчинам-Девам стоит внимательно смотреть за своими возлюбленными.

Весы

Если вы собираетесь что-то сделать, но вам лень - заставьте себя собраться. За вас вашу силу воли никто не поднимет. Если вам нужна помощь в чем-либо, просто скажите об этом, не стоит слишком скромничать. Запланируйте на вечер что-то приятное.

Скорпион

Мелкие задачи будут вас сильно раздражать. Не заставляйте себя заниматься тем, что может немного подождать. И не бойтесь показаться лентяем, окружающие и так прекрасно знают, насколько вы ответственный и активный человек.

Стрелец

Неприятностей избежать не получится, стоит быть к этому готовым. Проявите выдержку и упорство, тогда быстрее разберетесь с новыми задачами. Совсем скоро ваши дела пойдут на лад, но сейчас придется потерпеть и набраться мужества.

Козерог

День будет хоть и напряженным, но интересным. У вас появится шанс продемонстрировать свои умения и знания, воспользуйтесь им. Помощников не ждите, но у вас и самих хватит сил завершить все начатое. Только не опускайте руки.

Водолей

День будет плодотворным, но достижения вас не обрадуют. А причиной тому обыкновенная скука. Развлеките себя, придумайте себе какое-то интересное занятие. Пока не настроитесь на позитивный лад, так и будете самих себя вгонять в тоску.

Рыбы

Вероятны финансовые потери, к тому же, вы поймете, что совершенно не умеете экономить. Пересчитайте ваши траты, чтобы не оказаться без гроша. Заранее продумайте все ходы, или рискуете лишиться серьезной суммы, которую потом будет трудно вернуть.

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