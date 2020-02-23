Гороскоп на 23 февраля: у Весов будет сбиваться равновесие, а Львы будут упускать важные детали

Хотите знать, что вас ждет 23 февраля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто должен быть немного хитрее, а кого ждет сложный в эмоциональном плане день.

Овен

Для Овнов день может оказаться сложным в эмоциональном плане. Вас ждут потрясения, к которым вы можете оказаться не до конца готовы. Не поддавайтесь панике и постарайтесь оценить ситуацию спокойно. Попросите совета у родных людей.

Телец

Прямой путь - не всегда самый короткий. Сейчас вам нужно быть чуть хитрее, тогда вы найдете обходные дорожки и сможете добиться желаемого еще быстрее, чем изначально планировали. Возможны споры, но никто не сможет вам помешать осуществить задуманное.

Близнецы

Умение договариваться с людьми вам особенно пригодится в этот период. Именно вы должны будете быть флюгером в компании. Без вас окружающие начнут ругаться, спорить и могут окончательно потерять нить беседы. Вмешайтесь в это безобразие.

Рак

День будет непростым. Его даже можно назвать тяжелым и неспокойным. Внутреннее равновесие будет постоянно сбиваться, вам будет непросто держать себя в руках. Постарайтесь поменьше нервничать и займитесь делами, которые вам приятны.

Лев

Большие дела будут даваться вам с легкостью, а вот в мелочах придется попотеть. Связано это с вашим рассеяным вниманием. Вы упускаете из виду многие важные детали, так как смотрите на все очень поверхностно. Будьте более сосредоточены.

Дева

Коллеги и начальство сейчас могут начать активно вас критиковать. Будьте готовы дать отпор, но в качестве аргументов обязательно используйте реальные примеры и факты. Одним только пустым словам и обещаниям сейчас никто не поверит.

Весы

Весов в этот день ждут приятные встречи. Вероятно возобновление общения с кем-то, с кем вы давно утратили контакт. Постарайтесь вести себя дружелюбно и не вспоминать о старых обидах. Также стоит прислушаться к мнению со стороны.

Скорпион

Вы можете резко вернуться в прошлое. Не бойтесь такого поворота, он поможет вам исправить старые ошибки. Также вероятные приятные встречи с кем-то, кто для вас близок. Используйте эти моменты, чтобы наладить важные контакты.

Стрелец

Вероятно, вы получите интересное рабочее предложение. Если не испугаетесь изменить свою жизнь, сможете добиться значительных успехов. Это хорошее время для новых планов и продумывания интересных идей. Разложите все по полочкам.

Козерог

Это хорошее время для работы с любыми бумагами. Но проблемой может стать то, что вам будет непросто сосредоточиться. Постарайтесь не браться за несколько задач одновременно, так вам будет легче все закончить и не наделать ошибок.

Водолей

Двигайтесь к вашим целям без спешки, небольшими шагами. Иногда лучше действовать медленно, но верно, нежели поспешить и наломать дров. Осторожность сейчас стоит соблюдать во всех делах и разговорах. Иначе невроз вам обеспечен.

Рыбы

Вы уверены в себе и действуете эффективно и стремительно. Это вызывает уважение со стороны окружающих. Весьма вероятно, что ваши старания заметят на работе. Но не стоит специально хвастаться и красоваться перед руководством.

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