Гороскоп на 1 марта: Водолеи будут слишком спешить, а Тельцов ждут разочарования в окружении

Хотите знать, что вас ждет 1 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому лучше оставаться в тени, а кто будет в спешке совершать различные ошибки.

Овен

Вам лучше держаться в тени и не рисковать, так как один неверный шаг может обернуться провалом. Также нежелательно слишком сильно проявлять свои чувства, в этот период люди могут быть не слишком расположены в вашу сторону.

Телец

Многие могут не оправдать ваших ожиданий. У Тельцов может сложиться впечатление, что они вообще ни на кого не могут рассчитывать. Конечно же, это не совсем так. Найдется тот, кто сможет вернуть вам веру в доброту и искренность.

Блинецы

Успехи в рабочей сфере наконец начнут давать о себе знать. Ваши труды не проходят зря, даже если ранее вам так казалось. Постарайтесь выложиться на полную, не обращайте внимания на свое желание бросить все и уйти в тень. Вы в шаге от больших дел.

Рак

Вы действуете слишком быстро, из-за этого совершаете ошибки. Правда, вам удается все исправлять достаточно быстро, поэтому последствия минимальны. Но так будет не всегда. Начните действовать осторожнее, иначе заработаете проблемы.

Лев

Перед вами могут открыть новые перспективы. Если это произойдет, оцените ситуацию максимально холодно и спокойно. Не нужно идти на поводу у собственных эмоций. Далеко не всегда различные глобальные и резкие перемены случаются к лучшему.

Дева

На работе вам будет достаточно тяжело. Все будет словно валиться из рук, начальство может казаться вам слишком резким, коллеги начнут раздражать. Если захочется все бросить, подумайте дважды. Эмоции утихнут, а принятые решения уже не получится обнулить.

Весы

Вам стоит заняться спортом или другими активными делами, сейчас вы полны сил и сможете многого добиться. Не стоит ждать чего-то особенного от этого дня, он будет достаточно плавным. Если сюрпризы и будут, вы отреагируете спокойно и мудро.

Скорпион

Вам непросто будет добиться желаемого. Негативные волны будут особенно ощутимы в первой половине дня. Избежать ошибок могут помочь советы близких людей или более опытных товарищей. Прислушайтесь к тому, что говорят вам люди, даже если это неприятно.

Стрелец

Наберитесь терпения и постарайтесь держать свое мнение при себе. Конфликты сейчас особенно вероятны, не провоцируйте их. Вы можете вспылить из-за любого пустяка, поэтому постарайтесь дистанциироваться от неприятных дел и людей.

Козерог

Вы все делаете верно, даже если другим кажется, что это совершенно не так. Продумывайте все мелочи и действуйте по собственному плану. Не позволяйте никому сбить вас с курса, но и не упускайте шанса получить ценный совет.

Водолей

Ваши идеи слишком несвоевременны и поспешны. Это сбивает с толку конкурентов, но и вашим союзникам тяжело за вами угнаться. Остановитесь, сбавьте темп, иначе окажетесь впереди, но в одиночестве. Это не тот результат, который вам нужен.

Рыбы

День будет плодотворным. Ваши размышления о прошлом помогут по-новому взглянуть на происходящее, это станет ценной опорой для дальнейших действий. Также стоит вернуться к начатым делам и восстановить старые связи.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.