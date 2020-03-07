Гороскоп на 7 марта: Тельцам стоит заняться своим моральным здоровьем, а Рыбы могут внезапно влюбиться

Хотите знать, что вас ждет 7 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нельзя витать в облаках, а кто должен успокоиться сам или принять успокоительное.

Овен

Займитесь тем, что уже запланировано. Так будет проще потом составить новый список занятий. Не стоит сейчас витать в облаках, лучше скорцентрируйтесь на том, что происходит здесь и сейчас. Ваши обязанности никуда не деваются, как бы вам не хотелось.

Телец

Сейчас любая мелочь может вывести вас из себя. Постарайтесь успокоиться и не нервничать из-за пустяков. Если не можете взять себя в руки самостоятельно, выпейте натуральные успокоительные. Или даже запишитесь на прием к психологу. Помните, что ваше моральное здоровье - очень важная деталь.

Близнецы

В этот день вы будете пытаться схватиться за несколько дел одновременно, из-за этого могут появиться как внутренние, так и всякие внешние конфликты. Расставьте приоритеты, тогда все станет на свои места. Также не стоит слишком резко реагировать на различную критику.

Рак

Сейчас может показаться, что вам все моря по колено, но это не совсем так. Лучше соблюдайте осторожность и не беритесь за дела, в которых не уверены на все сто процентов. Совершить ошибку всегда проще, чем ликвидировать ее последствия. А в этот период - особенно.

Лев

Вы сейчас чувствуете за своей спиной крылья любви, вдохновения и гармонии. В вашу жизнь пришел период радости и приятных надежд. Наслаждайтесь этим состоянием и постарайтесь просто никуда не спешить. Даже в том случае, если очень хочется.

Дева

Если вы не хотите прислушиваться к мнению со стороны, лучше сейчас вообще не беритесь ни за какие за важные дела. Самостоятельно вы сейчас только наделаете кучу ошибок. Вам нужна команда, соберите ее и постарайтесь быть грамотным лидером, а не диктатором.

Весы

Сезонная депрессия начинает к вам подкрадываться. Чтобы удержать в тонусе тело и разум постарайтесь не перегружать себя рабочими задачами. Также стоит почаще бывать на улице, устраивайте короткие прогулки хотя бы раз в день.

Скорпион

Возможны споры и даже конфликты на финансовой почве. Также вам может показаться, что вас никто не поддерживает. Вспомните о том, что близкие люди много раз помогали вам ранее, поэтому нельзя осуждать их поведение слишком критически.

Стрелец

Откройте свое сознание для изучения и познания чего-то нового. Не бойтесь идти на решительные меры, в ваших силах изменить будущее. Не нужно зацикливаться на обычных делах, займитесь чем-то, чего боитесь.

Козерог

Немалое количество времени сейчас займет решение бытовых вопросов. Но ими нужно заняться, так как иначе они будут постоянно на вас давить. Лучше завершите запланированные дела прежде, чем возьметесь за что-то новое.

Водолей

Для вас день будет наполнен контрастными переживаниями. Вам может показаться, что все идет совсем не так, как нужно. Но помните, что ваши мысли не всегда несут истину. Стоит прислушаться к советам мудрых людей.

Рыбы

Не исключено, что вас угораздит влюбиться. Будьте осторожны, но и не ограждайте себя от приятных чувств. Помните, что ваши эмоции должны приносить вам радость, но при этом нельзя забывать об окружающих и их доверии.

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