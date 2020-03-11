Гороскоп на 11 марта: Водолеям нужно использовать случайности, а Скорпионов ждут небольшие трудности

Хотите знать, что вас ждет 11 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто будет чувствовать себя не лучшим образом, а кому стоит побыть в роли наблюдателя.

Овен

Овнам придется заниматься делами, которые вам совсем не нравятся. Но, к сожалению, за вас никто другой не сможет все закончить. Наберитесь терпения, всем иногда нужно делать что-то не слишком интересное и приятное.

Телец

Вы будете чувствовать, как силы уходят от вас все быстрее и быстрее. Позвольте себе просто отдохнуть, и не часик-два, а несколько дней. Это важно для вашего психического состояния, так что не ищите себе отговорок. Дела никуда не убегут.

Близнецы

Утром вы можете чувствовать себя не лучшим образом. И дело даже не в здоровье. Вас будет давить груз какой-то неловкой ситуации. Постарайтесь отпустить это событие и не думать о нем.

Рак

В этот день вы будете хорошим наблюдателем. Вам будет достаточно легко учиться на чужих ошибках и не совершать своих. Также не стоит забывать про обещания, которые вы недавно кому-то дали. Люди ждут от вас действий.

Лев

День будет приятным и хорошим. Также у вас может появиться шанс проявить лучшие качества характера. Покажите, на что вы способны. Пусть люди увидят, каким ярким и необычным человеком вы можете быть.

Дева

Вы легко можете обидеть кого-то, или даже случайно сорваться на нецензурную брань. Держите себя в руках, иначе потеряете уважение в глазах окружающих. И восстановить его будет очень непросто.

Весы

Весы сегодня будут решительны и активны. Это привлечет внимание влиятельных людей. Вы сможете добиться новых высот в своих начинаниях, это станет хорошей почвой для будущего профессионального роста. Прислушивайтесь к советам экспертов.

Скорпион

Сегодня вас ждут небольшие трудности, которые будут связаны с деловой сферой. Не расстраивайтесь из-за пустяков и позвольте своей интуиции вам помочь. Если грамотно распределите обязанности, справитесь со всем намного быстрее.

Стрелец

Вы хорошо умеете вдохновлять других, это сильно вам поможет. Люди готовы идти за вами и следовать вашим указаниям. Постарайтесь начать новый проект, который приведет к успеху не только лично вас, но и ваших подчиненных.

Козерог

Сейчас не нужно бросать начатые дела, позже они будут становиться все более и более прибыльными. Также это хороший день для встречи с друзьями. Уделите время приятным беседам и интересным задачам.

Водолей

Все случайности сегодня будут играть вам на руку. Используйте это с умом. Не спешите что-то кардинально менять в своей жизни, но и не бойтесь пробовать что-то новое. Возможно, вас посетит какая-то интересная идея.

Рыбы

Представителям этого знака нужно обратить внимание на свое самочувствие. Если заметите, что что-то не так, сразу же обращайтесь к специалистам. Сейчас нельзя забывать о своем здоровье, иначе позже оно напомнит вам о себе в какой-то малоприятной манере.

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