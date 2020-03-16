Гороскоп на 16 марта: Девы будут самыми решительными, а Водолеи могут вляпаться в конфликт

Хотите знать, что вас ждет 16 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут огорчения и разочарования, а кому точно не придется скучать.

Овен

День для Овнов будет наполнен огорчениями и разочарованиями. Вас могут подвести те, на кого вы особенно рассчитываете, работы может оказаться больше, чем планировалось, даже погода может застать вас врасплох. Действуйте осторожно.

Телец

Неприятности будут преследовать вас как на работе, так и дома. Обдумайте все происходящее, сделайте выводы. Не спешите что-то менять и не пытайтесь импровизировать. Если не знаете, как исправить ошибки, спросите у близких, они подскажут.

Близнецы

Скучать Близнецам точно не придется. День будет наполнен самыми разными сюрпризами и впечатлениями, поэтому вам будет некогда думать о рутине. Позвольте себе отдаться вихрю приятных эмоций и просто насладитесь этим днем.

Рак

Посмотрите на себя и честно скажите, делаете ли вы то, чего вам хочется? Если нет, то почему? Не нужно следовать за кем-то, идите своей дорогой, даже если кому-то она кажется слишком извилистой и странной. Ваш путь зависит только от вас.

Лев

Львы могут очень глобально погрузиться в собственные эмоции и переживания. Этот период будет благоприятным для того, чтобы разложить внутри себя все по полочкам. Но будьте внимательны, вы можете начать закрываться от людей.

Дева

Девы будут самыми решительными в этот день. Абсолютно трезво и спокойно вы можете сделать уверенный шаг вперед. Сложные перемены будут даваться вам легко, так как вы сможете сохранять равновесие. Вероятна резкая смена работы.

Весы

Весам лучше не заниматься никакими рабочими делами. Это не попытка отдохнуть или полениться, наоборот. Вам лучше отложить все дела, чтобы не наделать ошибок. Так будет правильнее и легче для всех, только найдите способ это провернуть.

Скорпион

Скорпионам будет легче других найти общий язык с собой и окружающими. Вам смело можно назначать важные встречи или проводить серьезные переговоры. Также это хороший период для смены имиджа. Если хотите сменить прическу, не бойтесь. Будет классно.

Стрелец

Стрельцам будет непросто сосредоточиться. Вам придется перенести свои планы, а может и отказаться от них вовсе. Сейчас события будут сами выбирать свой ход, вы сможете повлиять на них лишь косвенно. Просто будьте готовы импровизировать.

Козерог

Козерогам будет непросто собраться с мыслями. Велика вероятность, что вы окажетесь в очень неудобной ситуации, из которой не получится выйти красиво. Поменьше думайте о своем имидже и сконцентрируйтесь на реальном решении проблемы.

Водолей

Водолеи запросто могут вляпаться в серьезный конфликт. Сейчас буквально со всех сторон в вас будут лететь самые различные провокации, постарайтесь не поддаваться. Если же ссора все-таки произойдет, держите себя в руках, иначе будет сильный скандал.

Рыбы

Наступает увлекательный период. Вокруг вас будет много творчества, вы будете полны идей. Окружающим будут нравиться ваши задумки. Возможно кто-то даже решит помочь вам реализовать их. Принимайте помощь, не бойтесь показаться слабее.

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