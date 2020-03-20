Гороскоп на 20 марта: Козероги могут запутаться, а Водолеев ждут приятные новости

Хотите знать, что вас ждет 20 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут трудности в деловой сфере, а кто сможет преодолеть преграды.

Овен

Постарайтесь максимально усвоить информацию, которую сегодня получите. Это хорошее время для развития новых навыков и умений. Также вы можете навести порядок в финансовых делах и наконец стабилизировать свое материальное положение.

Телец

Это удачный день для мечтателей. Вы можете нарисовать перед собой любую невероятную цель и вдруг осознать, что можете до нее дотянуться! Разумеется, при определенной работе. Не бойтесь планировать и пробовать новое, начинается увлекательное время.

Близнецы

У Близнецов могут появиться трудности в деловой сфере. Преграды лучше не обходить, а вдумчиво преодолевать. Не бойтесь попросить помощи у кого-то, кому доверяете. Ваша интуиция сейчас может ошибаться. Любовные переживания будут сбивать с толку.

Рак

Для вас это благоприятный день, вы сможете преодолеть любые преграды. Смело беритесь за любые начинания и не бойтесь действовать. А вот на любовном фронте вас ждут трудности. Не ведите себя слишком настойчиво, иначе можете попасть в очень неудобную ситуацию.

Лев

Наступает хороший и плодотворный период, который, однако, не полностью оправдает ваши ожидания. Не огорчайтесь, если не получаете то, о чем мечтали. Лучше оцените свои успехи и порадуйтесь тому, что имеете в данный момент.

Дева

Сейчас возможны небольшие потери и неудачи. Учитывайте это, принимая важные решения. Крупные покупки совершать можно, но делать это нужно вдумчиво, без импульсов. И не забывайте о семейном благополучии.

Весы

Весы будут лениться и уворачиваться от не особо интересных задач. Вам хочется веселиться, а вокруг накапливаются дела. Лучше уговорите себя сделать хотя бы часть того, что нужно. Так вы быстрее освободитесь и потратите меньше нервов.

Скорпион

День будет спокойным и плодотворным. Вы много успеете, если не будете лениться. Также велика вероятность решения какого-то важного для вас вопроса. Возможно, дома или на работе вам сделают приятное предложение. Но не стоит спешить с выводами.

Стрелец

Ваш творческий потенциал растет, но не стоит забывать о привычных делах и важных задачах. Постарайтесь увлекаться новыми занятиями без ущерба основному ритму. Не стоит также слишком активно рваться вперед, всему свое время.

Козерог

Для Козерогов день будет запутанным. Вам будет нелегко разобраться в собственных мыслях, они могут сбивать вас с толку. Не позволяйте эмоциям руководить вашими действиями. Все решения нужно принимать трезво и спокойно, без лишних нервов.

Водолей

Водолеев ждут приятные новости на трудовом поле. Вероятно, вам предложат повышение или новую интересную задачу. Пользуйтесь своими знаниями и харизмой, чтобы очаровать начальство и добиться желаемых результатов.

Рыбы

Дружелюбие Рыб поможет им сохранить гармонию в коллективе и дома. Также сейчас у вас есть хороший шанс воплотить в реальность давние желания, воспользуйтесь этой возможностью мудро. Не спешите закончить все дела сразу, иначе наделаете ошибок.

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