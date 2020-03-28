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Гороскоп на 28 марта: Козерогам нельзя флиртовать на работе, а Водолеям не стоит начинать новые дела

суббота, 28 марта 2020, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 28 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нельзя прекращать движение, а кого ждут приятные сюрпризы.

Овен

Если хотите добиться успеха, нужно поработать. Не слушайте тех, кто пытается сбить вас с пути. Успех приходит только к тем, кто к нему стремится. Ваши идеи воплотятся в реальность только в том случае, если вы не дадите себе шанса все бросить.

Телец

День хорошо подходит для общения, как дружеского, так и на работе. Постарайтесь назначить как можно больше встреч, которые могут положительно сказаться на вашем настроении. Следует прислушиваться к советам от более опытных знакомых, они помогут вам избежать ошибок.

Близнецы

Не исключены приятные сюрпризы. Также вы можете смело браться за дела, которые давно запланировали. Если будете анализировать все происходящее и не делать поспешных выводов, добьетесь успеха. Также вы сможете преодолеть многие преграды.

Рак

Ваша целеустремленность поможет добиться давно намеченных целей. Не прекращайте движение, тогда совсем скоро добьетесь желаемого. Вам будет легко находить общий язык даже с теми, кто вам неприятен. Используйте это с умом.

Лев

Даже если вам очень хочется завести романтические отношения на работе, лучше не поддавайтесь соблазну. Не принимайте сейчас поспешных решений в личной жизни. Если ваши чувства достаточно сильны, они подождут момента, когда можно будет их выпустить.

Дева

Сейчас может показаться, что вам все моря по колено. Но это не совсем так. Лучше соблюдайте осторожность и не беритесь за дела, в которых не уверены на 100%. Совершить ошибку всегда проще, чем ликвидировать ее последствия.

Весы

Вы легко справитесь сразу с несколькими задачами, которые ранее запланировали. Представителя знака даже сами будут удивлены тому, как быстро все получится. В очень короткий срок вы успешно разберетесь с большим количеством задач. Возможно, в этом вам поможет кто-то из знакомых с работы.

Скорпион

Возможны споры и даже конфликты на финансовой почве. Также вам может показаться, что вас никто не поддерживает. Вспомните о том, что близкие люди много раз помогали вам ранее, поэтому нельзя осуждать их поведение слишком критически.

Стрелец

Вам нужно настроиться на серьезную работу, и сделать это лучше с самого утра. День может быть продуктивным, если вы не будете лениться. Постарайтесь присоединиться к более опытным коллегам в реализации какого-то большого проекта.

Козерог

Вы легко ладите с людьми, это поможет вам в рабочей сфере. Но также внимание со стороны окружающих может спровоцировать ваш флирт на с коллегами. Подумайте дважды перед тем, как проявлять знаки внимания к сотрудникам. Даже если они вам очень симпатичны.

Водолей

День может принести вам немало неудач. Сейчас не лучшее время для новых начинаний, лучше займитесь делами, которые уже запланированы и не закончены. Сфокусируйте свое внимание на домашних заботах и повседневных обязанностях. Так будет лучше для всех.

Рыбы

Вы будете много размышлять о прошлом. С одной стороны, это поможет вам проанализировать свои ошибки. С другой, не стоит окунаться в воспоминания слишком глубоко, так как это может сказаться на вашем эмоциональном равновесии. Живите сегодняшним днем.

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