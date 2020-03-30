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Ждать ли в апреле мощных магнитных бурь: ученые сделали важное заявление

понедельник, 30 марта 2020, 04:15
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Фото: открытые источники

В апреле геомагнитные бури будут беспокоить Землю 15 числа.

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Во втором месяце весны геомагнитный шторм придется на 15 апреля, но он не будет дотягивать до уровня магнитной бури G1. Это означает, что уровень опасности - желтый.

Такая сила бурь не очень скажется на организме большинства украинцев. Однако стоит опасаться метеозависимым людям.

Как уберечься от влияния магнитных бурь

Пожилым людям и метеочувствительным следует помнить, что магнитные бури и возмущения оказывают на их состояние неблагоприятное воздействие. Некоторые чувствуют недомогание и слабость и накануне дня метеоудара. Поэтому, чтобы избавиться от влияния магнитных бурь, медики советуют:

  • накануне метеоудара и во время хорошо высыпаться;
  • не переедать, отказаться от жирной пищи;
  • не пить алкоголь;
  • отказаться от кофе и заменить его травяными чаями;
  • отказаться от интенсивных тренировок;
  • больше гулять на свежем воздухе.

Как сообщал "Апостроф", ученые сделали открытие, которое помогло установить, что сильные солнечные бури формируются гораздо ближе к Земле, чем считалось ранее.

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