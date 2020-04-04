Гороскоп на 4 апреля: Скорпионы захотят одиночества, а Водолеям не рекомендуется рисковать

Хотите знать, что вас ждет 4 апреля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто захочет сбросить негатив, а кого ждет улучшение финансовых дел.

Овен

Этот день для Овнов будет позитивным в делах мирских и душевных. События будут разворачиваться в положительном для вас ключе, а ваше хорошее настроение будет поводом поделиться им с близкими. Не исключена вероятность интересных знакомств и приятных сюрпризов.

Телец

Хороший день для решения рабочих вопросов, подписания контрактов, обсуждения новых проектов. Даже если никто не верит в успех какого-либо вашего дела, не сдавайтесь. Пройдет кризисное время, и тогда люди поймут, что ваши идеи дорогого стоят.

Близнецы

Вам может захотеться избавиться от накопившегося негатива. Постарайтесь выплеснуть энергию в положительное русло, не травмируя окружающих. Не стоит разрывать старые контакты, также важно избегать конфликтов.

Рак

Ваши финансовые дела наконец пойдут вверх. Хороший период для продумывания и совершения покупок, как повседневных, так и крупных. Все, что вы сейчас вложите в долгосрочные проекты, окупится со временем.

Лев

Представители этого знака могут быть слишком доверчивы. Также Львы сейчас особенно подвержены негативному влиянию со стороны. Принимайте решения, руководствуясь только своими личными знаниями и чувствами. Не позволяйте никому вас использовать.

Дева

Вас ждут неожиданные, но приятные новости. Отнеситесь к полученной информации холодно, не теряйте голову от радости. Тогда сможете добиться еще большего. Займитесь отложенными делами, они не могут ждать еще несколько месяцев.

Весы

Сегодня мало кто захочет иметь с вами дело, ведь негативные стороны вашего характера будут пробиваться практически везде. Держите себя в руках, если не хотите распугать всех вокруг. Также важно присмотреться к своему взгяду на жизнь, вы можете мыслить слишком критически.

Скорпион

В этот период вам может захотеться одиночества. Люди могут начать вас сильно напрягать, если такое произойдет, позвольте себе просто дистанциироваться. Так будет лучше для всех.

Стрелец

Если вы хотели изменить свой образ жизни, стоит начать сейчас. Откажитесь от вредных привычек и займитесь своим здоровьем. И не перенапрягайтесь, ваш организм сейчас нуждается в перезагрузке и достаточном количестве отдыха.

Козерог

Вам хочется приключений, поэтому вы можете совершать поступки, которые обычно вам не свойственны. Извлеките из этого полезный опыт и знания, и постарайтесь не наломать дров. Хорошей идеей будет смена прически или стиля, но не стоит доверять это дело кому-то со стороны.

Водолей

Не стоит зря рисковать, хоть удача и на вашей стороне. Извлекайте из всего опыт и пользу, и настраивайте себя на положительную волну. Водолеи сейчас могут быть обидчивы, учитывайте это в общении с людьми.

Рыбы

На этот день можете планировать начало новых дел. Также стоит быть внимательным к окружению, обратите внимание на скрытые мотивы ваших коллег и знакомых. Возможно, кто-то пытается использовать вашу доброту в корыстных целях.

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