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Нацотбор на Евровидение-2019: видео песен первых финалистов

воскресенье, 10 февраля 2019, 08:18

В субботу, 9 февраля, состоялся первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2019, победителями которого стали YUKO, Brunettes Shoot Blondes и Maruv.

Отметим, что в прямом эфире свои песни представили 8 участников: The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, "ЦеШо", YUKO, Maruv, Brunettes Shoot Blondes и BAHROMA. Наивысшую оценку от судий получил YUKO. В тоже время зрители фавориту судий отдали лишь 5 баллов. А худшей зрители назвали группу The Hypnotunez.

Напомним, что второй полуфинал состоится в следующую субботу, 16 февраля. А финал, в ходе которого определится представитель Украины на Евровидении, пройдет 23-го.

Как сообщал "Апостроф", ранее Евровидение-2019, который пройдет в Израиле неожиданно перенесли, не объяснив причин.

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