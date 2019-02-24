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Maruv Siren song: о чем поет представитель Украины на Евровидении-2019

воскресенье, 24 февраля 2019, 10:39

По результатам финала Национального отбора на Евровидение-2019 первое место заняла исполнительница Maruv (Анна Корсун) с песней "Siren Song".

Maruv получила от судей 5 балов, а от зрителей - максимальные 6 балов.

Стоит отметить, что решение по MARUV может быть изменено из-за концертов артистки в России. В соцсетях также негативно отнеслись к победе MARUV.

Песня Maruv исполнялась на английском с элементами немецкого языка. Она посвящена теме любви и сопровождалась достаточно откровенным номером.

Полный текст песни:

MARUV - украинская певица, композитор, поэт и продюсер. Благодаря композиции Drunk Groove, исполнительница завоевала огромную популярность, а клип на эту песню набрал уже более 80 миллионов просмотров.

В 2015 году в составе группы The Pringlez она участвовала на конкурсе "Новая волна" в Сочи, где заняла третье место. Певица также принимала участие в таких проектах, как "Голос страны" и "Х-фактор".

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее Maruv объяснила свои концерты в РФ.

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