Игра престолов: опубликован трейлер новой серии восьмого сезона

В ночь на 15 апреля в США на телеканале HBO состоялась долгожданная премьера финального сезона "Игры престолов".

Так, зрителям показали первую серию восьмого сезона, которая, судя по всему, никого не оставила равнодушным. Так, на популярном кинопортале IMDB новая серия получила оценку в 9,9 балов, что делает ее одной из лучших в истории сериала.

Критики также отмечают, что первая серия нового сезона была наиболее насыщенной и динамичной из всех серий, открывавших сезоны "Игры престолов".

Тем временем, помимо показа первой серии телеканал HBO традиционно опубликовал интригующее превью ко второй серии.

Как известно, финальный сезон легендарной саги стартует 14 апреля. Авторы сериала рассказали, что фанатов ждут шесть эпизодов. Два первых будут иметь хронометраж – по 60 минут, еще четыре оставшихся эпизода будут длиться по 80 минут.

Также стало известно, что весь сезон будет создан как один большой фильм.

Ранее исполнитель роли Джона Сноу признался, что рассказал супруге финал сериала.

Также стало известно, что сцену финальной битвы в "Игре престолов" снимали 11 недель.