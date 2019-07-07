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В США умер популярный молодой актер

воскресенье, 07 июля 2019, 12:28
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Стало известно о смерти в США 20-летнего актера Камерона Бойса.

Об этом сообщает Говорит Москва.

Уточняется, что молодой человек умер во сне во время приступа, ставшего результатом продолжительной болезни.

Других подробностей смерти актера нет. Дата и место похорон объявят позже.

Отметим, что известность Бойсу принесли роли в фильмах "Зеркала" и "Одноклассники". Он также снимался в мюзикле "Наследники" и сериале "Джесси".

Как сообщал "Апостроф", ранее в США умер актер популярных сериалов "Зачарованные" и "Сверхъестественное".

Также в Калифорнии на 76 году жизни умер актер Макс Райт, наиболее известный зрителю сериалом "Альф" и ролью отца Вилли Тернера. Последние годы Райт боролся с онкологией.

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