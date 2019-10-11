Футуролог на примере романа "Дилер реальности" пояснил, как диджитализация меняет жизнь человека

Виртуальные персональные реальности, о которых идет речь в футурологическом романе Николаса Димитрова "Дилер реальности", вполне могут быть реализованы в скором будущем в реальной жизни, поскольку предпосылки к этому уже существуют.

Об этом заявил доктор экономических наук, футуролог Андрей Длигач, пишет "Апостроф" в материале о романе "Дилер реальности" против церкви?".

Он отметил, что человечество движется к разрушению границ в креативности, а также между собой и искусственным интеллектом.

"Следующий этап развития — децентрализованный, дающий больше свобод для креатива и со-творения — вообще исключит границы. В том числе и границу между миром человека и искусственным интеллектом", - заметил футуролог.

Андрей Длигач отметил, что создание неких "персональных реальностей", которые упоминаются в романе Николаса Димитрова, - вопрос ближайшего будущего, поскольку схожие концепты уже успешно реализуются.

"По сюжету романа, большая корпорация работает над разработкой Персональных реальностей, с помощью которых можно будет программировать людей и влиять на их принятие решений – эту идею теперь даже сложно назвать фантастичной. Вопрос теперь ставится иначе: когда это будет реализовано. Мы уже живем в мире программируемых реальностей, персонификации рынков и генного редактирования человека. Значит вопрос цифровых сущностей и реальностей — это вопрос настоящего, а не далекого будущего", - заявил он.