RU  UA  EN

суббота, 12 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

12 октября

11:54
Кровавая Мэри и Болотная вода: 10 страшных коктейлей на Хэллоуин
11:21
Теракт в Керчи: появились новые данные о матери стрелка и числе его жертв
10:47
Полный армагеддон: в сети показали фото огромной очереди на пункте пропуска на Донбассе
10:20
В Харькове мать с младенцем попала в страшное ДТП: опубликованы фото
09:56
В Одессе выпустили банду сепаратистов, устроивших десятки взрывов: в сети выдвинули интересную версию
09:40
Жестокое избиение боссом украинского актера в Польше: появились новые детали от двух сторон
09:16
Родные больной Заворотнюк рассказали, кому не стоит доверять
08:35
В Польше жестоко избили украинского актера: фото и скандальные подробности
08:02
Гопники возомнили себя властью: сети взбудоражило видео избиения вора охраной ТРЦ в Киеве
06:30
Гороскоп на 12 октября: Стрельцам будет просто совершить ошибку, а Козерогам нельзя бросать дела
06:25
Настоящее бабье лето: синоптики дали сказочный прогноз на субботу
05:34
Под Сумами ревнивый неадекват устроил из-за девушки драку со стрельбой: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Футуролог на примере романа "Дилер реальности" пояснил, как диджитализация меняет жизнь человека

пятница, 11 октября 2019, 12:26
переглянути новину українською

Виртуальные персональные реальности, о которых идет речь в футурологическом романе Николаса Димитрова "Дилер реальности", вполне могут быть реализованы в скором будущем в реальной жизни, поскольку предпосылки к этому уже существуют.

Об этом заявил доктор экономических наук, футуролог Андрей Длигач, пишет "Апостроф" в материале о романе "Дилер реальности" против церкви?".

Он отметил, что человечество движется к разрушению границ в креативности, а также между собой и искусственным интеллектом.

"Следующий этап развития — децентрализованный, дающий больше свобод для креатива и со-творения — вообще исключит границы. В том числе и границу между миром человека и искусственным интеллектом", - заметил футуролог.

Андрей Длигач отметил, что создание неких "персональных реальностей", которые упоминаются в романе Николаса Димитрова, - вопрос ближайшего будущего, поскольку схожие концепты уже успешно реализуются.

"По сюжету романа, большая корпорация работает над разработкой Персональных реальностей, с помощью которых можно будет программировать людей и влиять на их принятие решений – эту идею теперь даже сложно назвать фантастичной. Вопрос теперь ставится иначе: когда это будет реализовано. Мы уже живем в мире программируемых реальностей, персонификации рынков и генного редактирования человека. Значит вопрос цифровых сущностей и реальностей — это вопрос настоящего, а не далекого будущего", - заявил он.

Фотовзгляд

Все галереи
Пресс-марафон президента Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

​"Дилер реальности" против церкви?

​Городские джунгли: как мегаполис влияет на здоровье

Никакая "электронка" не победит классическую книгу - Влад Трубицин

Лучшие поздравления с Ореховым Спасом: открытки, стихи, проза и видео

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: