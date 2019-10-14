Покров Пресвятой Богородицы 2019: что нельзя делать 14 октября

14 октября верующие отмечают великий церковный праздник - Покров Пресвятой Богородицы. В 2019 году он выпадает на понедельник. Этот праздник установлен в честь Божьей Матери, которая благодаря своему одеянию спасла людей от гибели.

В этот день принято прославлять Богородицу, преклоняться Ее иконе, посещать церковь, молиться и собираться в кругу семьи. Однако существуют и некоторые запреты, которых стоит придерживаться.

"Апостроф" рассказывает, что нельзя делать в праздник.

Что нельзя делать на Покров

Самым важным запретом на Покров является вся домашняя работа. Нельзя строить, стирать, гладить, убирать, шить и вязать. Все хозяйственные дела нужно закончить накануне праздника, а этот день провести в спокойствии и молитве.

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сквернословить и допускать дурные помыслы. А если вы уже находитесь в ссоре с близкими - помиритесь и попросите у них прощения.

На Покров нельзя давать и занимать деньги. Если вы нарушите это правило, то рискуете остаться ни с чем.

Еще один запрет касается девушек. Считается, что прекрасной половине нельзя в этот день надевать брюки, а только юбки и платья. А незамужним девушкам нельзя отказывать сватам. Согласно поверью, если она это сделает, то в ближайшие годы не выйдет замуж.

Важно помнить, что Покров - тихий семейный праздник. Его желательно провести в кругу родных, поговорить о будущем и вспомнить счастливые моменты.

Тихий спокойный вечер в семейном кругу наполнит этот день особенной атмосферой, а если в доме будет гореть свеча, принесенная из храма, то это будет идеальным проведением праздника.