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Поздравления с Днем святого Валентина 2020: красивые признания в прозе

пятница, 14 февраля 2020, 06:40
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Фото: pexels.com

14 февраля отмечается самый романтичный праздник года - День святого Валентина, или День всех влюбленных. В этот милый праздник хочется найти нужные слова, чтобы сказать о любви своей второй половинке.

"Апостроф" собрал самые лучшие поздравления с 14 февраля в прозе, которые можно вписать в маленькую открытку в форме сердца - валентинку, или произнести за романтическим ужином. Выбирайте наиболее понравившиеся поздравления, и ваши теплые слова непременно порадуют и восхитят любимого человека.

Поздравления с Днем святого Валентина любимому в прозе

Любимый, этот прекрасный праздник пришел в мою жизнь вместе с тобой. Я могла бы долго перечислять, какой ты умный, красивый, добрый и замечательный. Не знаю, что в тебе мне нравится больше, да и какая разница. Имеет значение только одно: Я люблю тебя!

***

Мой милый! Благодарю святого Валентина за то, что ты есть у меня! Ты самый чуткий, понимающий, нежный и страстный! Когда мы вместе, то происходит нечто, заставляющее верить в волшебство! Все во мне поет и тает от нежности, когда ты рядом! Дарю тебе валентинку, а сердце мое уже принадлежит тебе, мой любимый!

***

Любимый, если ты со мной – мир светлее и жизнь становится в радость! А без тебя очень тоскливо и одиноко! Так будь же всегда со мной! С Днем святого Валентина!

***

Мой реальный рыцарь, моя надежная опора, мое сбывшееся счастье! С валентиновым днем! Будь рядом всегда, дорогой, даря свое внимание, ведь мне это по-настоящему необходимо!

***

Милый! Как прекрасно, что есть ты на Земле. С тобой солнышко теплее, воздух становится прозрачнее, а небо кажется одним ультрамарином. В День святого Валентина мне хочется в очередной раз прошептать тебе важные слова: "Милый, я тебя люблю!"

***

Счастье капризно, как маленькая бабочка: пытаешься его поймать, оно ускользает из рук. В День святого Валентина признаюсь: в тот миг, когда я встретила тебя, в мою жизнь бабочкой впорхнуло счастье.

Поздравления с Днем святого Валентина любимой в прозе

Дорогая, как-то раз Амур пронзил мое сердце стрелой. Я должен был заплакать от боли, но ко мне на помощь во время подоспела женщина, от которой я сейчас без ума, и которая сейчас читает мою валентинку. С Днем всех Влюбленных!

***

Моя любимая девочка! Поздравляю тебя с Днем святого Валентина. В день влюбленных особенно задумываешься о ценности наших отношений и о том, какое счастье, что я тебя повстречал в своей жизни. Я, как и раньше, полон романтики и желания подарить тебе всю свою нежность. Твоя улыбка согревает мое сердце, которое стучит сильнее, когда ты рядом.

***

Я долго думал, лучше признаться тебе в любви рано поздним вечером или поздно ранним утром? И остановился на первом. Поэтому я сейчас отправляю тебе валентинку! Я люблю тебя! Люблю и рано поздним вечером, и поздно ранним утром! С праздником, любимая!

***

Любимая моя, мы так много лет вместе, что мне кажется, будто другой жизни у меня и не было. Я не представляю, как мог жить без тебя. Я счастлив, что ты моя жена, о другой и незачем мечтать. Я очень сильно тебя люблю и поздравляю с Днем всех влюбленных.

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