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Поздравления с Масленицей 2020: красивые стихи и яркие открытки

суббота, 22 февраля 2020, 22:02
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Фото: pixabay.com

Масленица - это веселый народный праздник, который длится семь дней. Он символизирует проводы зимы и встречу весны. В 2020 году сам праздник выпадает на 1 марта, а Масленичная неделя начинается с 24 февраля.

Создать атмосферу праздника помогут оригинальные поздравления с Масленицей. "Апостроф" собрал лучшие картинки с красивыми пожеланиями, а также стихи, которые можно адресовать близким, друзьям и коллегам.

Пахнет свежими блинами,
Важно самовар гудит,
Семимильными шагами
Масленица к нам спешит.

Масленица, Масленица!
Словно солнце катится.
Мы весну так долго ждали
И от холодов устали.
Значит, будем наедаться,
Будем силы набираться!
Словно теплые блины,
Все румяны, веселы!
В эту праздничную пору
На год запасем задору!

Праздник солнечный пришел,
Ставим все блины на стол!
Масленицу встретим
С пожеланьем этим:
Счастья близким и родным,
Пусть не будет стол пустым,
Пусть здоровье не оставит,
Сплетник на весь мир не "славит",
Дружба крепнет, не черствеет,
Кошелек не опустеет,
А улыбок хоровод
Вас кружит из года в год!


Символ масленицы – блин,
Пусть он будет не один
На сегодняшнем столе,
Чтоб всегда везло тебе.

Кушай, кушай, наедайся,
И наливкой наливайся.
Впрок пускай блины идут,
И здоровье принесут!

Сегодня ж Масленица, блин!
Тебя я с ней и поздравляю,
И в жизни множество вершин
Я покорить тебе желаю!

С Масленицей поздравляю!
Счастья и добра желаю!
Будь всегда, как вкусный блин -
Кругл, свеж, горяч, любим!

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