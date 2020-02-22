Поздравления с Масленицей 2020: красивые стихи и яркие открытки

Масленица - это веселый народный праздник, который длится семь дней. Он символизирует проводы зимы и встречу весны. В 2020 году сам праздник выпадает на 1 марта, а Масленичная неделя начинается с 24 февраля.

Создать атмосферу праздника помогут оригинальные поздравления с Масленицей. "Апостроф" собрал лучшие картинки с красивыми пожеланиями, а также стихи, которые можно адресовать близким, друзьям и коллегам.

Пахнет свежими блинами,

Важно самовар гудит,

Семимильными шагами

Масленица к нам спешит.

Масленица, Масленица!

Словно солнце катится.

Мы весну так долго ждали

И от холодов устали.

Значит, будем наедаться,

Будем силы набираться!

Словно теплые блины,

Все румяны, веселы!

В эту праздничную пору

На год запасем задору!

Праздник солнечный пришел,

Ставим все блины на стол!

Масленицу встретим

С пожеланьем этим:

Счастья близким и родным,

Пусть не будет стол пустым,

Пусть здоровье не оставит,

Сплетник на весь мир не "славит",

Дружба крепнет, не черствеет,

Кошелек не опустеет,

А улыбок хоровод

Вас кружит из года в год!



Символ масленицы – блин,

Пусть он будет не один

На сегодняшнем столе,

Чтоб всегда везло тебе.

Кушай, кушай, наедайся,

И наливкой наливайся.

Впрок пускай блины идут,

И здоровье принесут!

Сегодня ж Масленица, блин!

Тебя я с ней и поздравляю,

И в жизни множество вершин

Я покорить тебе желаю!

С Масленицей поздравляю!

Счастья и добра желаю!

Будь всегда, как вкусный блин -

Кругл, свеж, горяч, любим!