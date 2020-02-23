Поздравления с Масленицей 2020 в прикольных смс и видео

Масленица в 2020 году начинается 24 февраля и традиционно будет продолжаться целую неделю. Этот праздник сопровождается веселыми гуляниями, пением песен, разжиганием костров, а также вкусными угощениями в виде блинов.

Начиная с понедельника можно поздравлять друг друга с Масленицей. Сделать это можно оригинально, написав забавное смс или отправить прикольное видео. "Апостроф" собрал короткие поздравления с Масленицей 2020 и сделал подборку музыкальных открыток.

Масленицу все встречайте!

Стол щедрее накрывайте!

Пусть блинов румяных дух

Согревает всех вокруг!

***

С Масленицей поздравляю!

Мгновений радостных желаю,

Чтоб праздновать в кругу друзей,

И с каждым днем жить веселей!

***

Снова Масленица в дом

Постучалась: "Как живем?".

Вы ее скорей встречайте,

Да блинами угощайте -

И тогда вам в этот год,

Несомненно, повезет!

***

С масленицей, дорогой!

Веселись, гуляй,

Только обо мне одной

Ты не забывай!

***

Сколько бы мы ни ели

На Масленичной неделе,

Нам пойдет все впрок –

Дайте только срок!

Ешьте сытно, про запас!

С сытной Масленицей вас!

***

С масленицей поздравляю,

От души добра желаю,

Никогда не унывайте,

Всех блинами угощайте!