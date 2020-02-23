Поздравления с Масленицей 2020 в прикольных смс и видео

Масленица в 2020 году начинается 24 февраля и традиционно будет продолжаться целую неделю. Этот праздник сопровождается веселыми гуляниями, пением песен, разжиганием костров, а также вкусными угощениями в виде блинов.
Начиная с понедельника можно поздравлять друг друга с Масленицей. Сделать это можно оригинально, написав забавное смс или отправить прикольное видео. "Апостроф" собрал короткие поздравления с Масленицей 2020 и сделал подборку музыкальных открыток.
Масленицу все встречайте!
Стол щедрее накрывайте!
Пусть блинов румяных дух
Согревает всех вокруг!
***
С Масленицей поздравляю!
Мгновений радостных желаю,
Чтоб праздновать в кругу друзей,
И с каждым днем жить веселей!
***
Снова Масленица в дом
Постучалась: "Как живем?".
Вы ее скорей встречайте,
Да блинами угощайте -
И тогда вам в этот год,
Несомненно, повезет!
***
С масленицей, дорогой!
Веселись, гуляй,
Только обо мне одной
Ты не забывай!
***
Сколько бы мы ни ели
На Масленичной неделе,
Нам пойдет все впрок –
Дайте только срок!
Ешьте сытно, про запас!
С сытной Масленицей вас!
***
С масленицей поздравляю,
От души добра желаю,
Никогда не унывайте,
Всех блинами угощайте!