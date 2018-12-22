Лицом в снег: появились фото и видео спецоперации силовиков в Киеве

В Киеве силовики провели спецоперацию по захвату группы мужчин.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Операция прошла в Киеве на улице Кудряшова. На месте работали сотрудники службы безонасности Украины.

"Жесткий захват в Киеве на улице Кудряшова. Несколько бусиков с спецназовцами. Говорят, работает СБУ", - говорится в сообщении.

Однако ресурс также отмечает, что пока неизвестно, захват кого проводился в столице.

"Кто лежит физиономий в снег и асфальт - пока неизвестно", - пишет dtp.kiev.ua.

Как сообщал "Апостроф", контрразведка СБУ предупредила диверсию на железной дороге в Харьковской области, которую планировал "контрразведчик ЛНР", бывший сотрудник управления спецслужбы в Луганской области. А ранее в Киеве поймали киллера ФСБ, который готовил теракты в Украине. Также в Киеве задержали адвоката, который вместо оказания помощи решил "отжать" у предпринимателя права на его бизнес.