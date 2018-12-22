В популярном баре в центре Киева заметили большую крысу: опубликовано фото

В одном из популярных баров в центре Киева посетители заметили и сфотографировали большую крысу.

Об этом сообщает ресурс Kyiv LIVE в своем Teltgram-канале.

Инцидент произошел в заведении "Портер", который расположен на Контрактовой площади.

"Помните, пока вы размеренно посербываете пивко в "Портере" на Контрактовой, за вами наблюдает огромная крыса. Она здесь хозяйничает, поэтому не злите ее!", - написал очевидец.

Как сообщал "Апостроф", в кофейне в центре столицы посетительница заметила между полок мертвую крысу. А в киевском продуктовом супермаркете Сильпо посетители обнаружили крупную крысу прямо на прилавке в хлебном отделе. Также в России был закрыт хлебокомбинат, в продукции которого обнаружили голову крысы.