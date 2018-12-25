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В Киеве вылетевшая с дороги маршрутка наехала женщину: фото с места ЧП

вторник, 25 декабря 2018, 20:14

В Киеве маршрутка съехала с дороги и наехала на женщину на обочине.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел во вторник, 25 декабря, на съезде с улицы Борщаговской к Индустриальному путепроводу. По предварительной информации, водителя маршрутки "подрезал" неизвестный автомобиль черного цвета. В результате он выехал с дороги, где совершил наезд на женщину, которая в это время кормила бездомных собак.

"Женщину госпитализировали. Пассажиры автобуса, к счастью, не пострадали", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", на трассе под Киевом столкнулись три транспортных средства, одно из них - маршрутка с пассажирами. А 24 декабря в Житомирской области произошло ДТП, в котором погиб человек, еще семеро, среди которых трое детей, госпитализированы в медицинские учреждения. Также недалеко от Винницы столкнулись два автобуса - микроавтобус Ford Transit и автобус Van Hool международного сообщения "Одесса - Бары", в результате чего четверо человек получили ранения.

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