​В Киеве наглому "герою парковки" оставили неприятный сюрприз: опубликованы фото

На Чоколовском бульваре в столице своеобразно наказали водителя, припарковавшего свой автомобиль в неположенном месте: на капот машины вывалили огромную кучу мусора.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя соответствующие фото.

"Мусор на капоте как средство воспитания! В Киеве на Чоколовском бульваре, 9/13 водителю придется долго отчищать свой автомобиль от мусора. За то, что он припарковался в неположенном месте, местные жители засыпали бытовыми отходами капот машины. Давайте уважать друг друга и парковать своего железного коня в положенном месте", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали, как наказали "героя парковки" в Киеве.

Ранее в сети разместили фото "героев парковки" в одном из дворов Киева. Также в Киеве заметили очередного "героя парковки", который нарушил сразу два пункта ПДД. Ранее сообщалось, что в центре Киева отличился "герой парковки", который помешал проезду троллейбуса.