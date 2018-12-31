В сети показали фото пятерых "оленей Санты", запарковавшихся в Киеве

В понедельник, 31 декабря, в Киеве заметили сразу пять автомобилей, которые припарковались на тротуаре и перекрыли проход для пешеходов.

Соответствующее фото было опубликовано в Telegram канале "Киев Оперативный".

Отмечается, что машины были припаркованы на тротуаре, несмотря на то, что рядом расположена парковка.

"Пересечение Днепровской Набережной и Тычины, у ТЦ "SilverBreeze": четверо отстали от саней Деда Мороза и перегородили все пешеходные дорожки. На парковке места рядом есть свободные... Но, это ж надо 10 грн за час заплатить. Космическая стоимость для владельцев этих авто", – говорится в комментарии к фото.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 4 декабря, в Киеве на улице Гната Хоткевича было остановлено движение трамваев из-за припаркованного на рельсах микроавтобуса.