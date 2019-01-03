В аэропорту "Борисполь" открылось новое WOG CAFE

Компания WOG, хорошо известная сетью АЗК и сетью заведений общественного питания WOG CAFE, открыла новое кафе в международном аэропорту "Борисполь" в терминале "D". Кафе работает в новом для сети формате — это объединённые в одном помещении зоны кафе и магазина.

Новое WOG CAFE расположено на третьем этаже пассажирского терминала "D" международного аэропорта "Борисполь", и работает по графику 24/7. Общая площадь заведения 47,0 кв.м.

"Мы давно шли к открытию WOG CAFE в главном аэропорту страны. Наше заведение в "Борисполе" необычного формата — мы совместили ассортимент кафе и магазина. А это значит, что еще больше товаров по привычным ценам будут доступны нашим покупателям. Помимо полюбившихся блюд и напитков, в кафе также будут представлены товары в дорогу, пресса", — рассказывает Максим Пятаков, начальник управления общественного питания WOG.

В меню кафе представлены: хот-доги, сендвичи, салаты, весь ассортимент кофейных напитков и многое другое.

Александра Даниленко, директор розничных продаж WOG, отмечает, что, по предварительным расчетам, в заведении планируется обслуживать около 800 клиентов в сутки.

"Мы, как аэропорт, наиболее заинтересованы в повышении сервиса и создании комфортных условий для пассажиров. Пассажиропоток в "Борисполе" стабильно растет в пределах 20% в год, соответственно, мы чувствуем и увеличение спроса на дополнительные услуги. Поэтому мы уверены, что WOG CAFE станет органической частью сервиса для пассажиров в аэропорту "Борисполь" и разделит с нами философию "пассажир превыше всего". Приветствуем WOG CAFE в нашей команде и желаем дальнейшего развития», — подчеркнул Георгий Зубко, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности и стратегическому развитию аэропорта "Борисполь".

В новом заведении, как и во всех WOG CAFE, будет действовать программа лояльности PRIDE. Воспользовавшись приложением, каждый посетитель сможет накапливать бонусы за покупки и списывать их на продукцию в WOG CAFE и WOG MARKET.

Напомним, руководство сети WOG не раз декларировало, что для открытия новых WOG CAFE рассматривает транспортные хабы и инфраструктурные объекты, поскольку именно это направление интересно компании с точки зрения востребованности среди клиентов.

Отметим, что по сравнению с 2017 годом, в 2018-м продажи горячих напитков в сети WOG выросли на 13% (30 млн. порций в 2018 г. против 26 млн. чашек в 2017 г.). Кроме этого, в 2018 году средний чек WOG CAFE по сравнению с прошлым годом увеличился на 13%. А именно: рост среднего чека WOG CAFE на АЗК составил 14%, в WOG CAFE в Интерсити — на 32%, а в кафе сити-формата — на 12%.

За несколько лет работы в Украине сеть WOG CAFE успела заработать репутацию лидера на рынке пищевого ритейла, представляя свою продукцию не только на АЗК, в 16 скоростных поездах Интерсити, но также в сети городских кофеен в Киеве и Львове. По данным маркетингового исследования международной компании Nielsen, компания WOG стала лидером среди сетей автозаправочных станций в категории "кофе" в 2017 году.