Появилось мощное фото зимнего Киева, снятое с высоты птичьего полета

Зимний Киев поражает своей леденящей душу красотой.

Соответствующий снимок с высоты птичьего полета опубликован в Instagram.

На снимке можно увидеть величественные просторы украинской столицы. Фото получилось действительно завораживающим.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее в сети уже показывали впечатляющие фото зимнего Киева с высоты птичьего полета.

Также ранее пользователей социальной сети восхитили фотографии заснеженных склонов украинских Карпат.

В то же время на горнолыжном курорте Драгобрат в Карпатах сноубордиста едва не накрыла лавина, когда он катался в горах. Так, на кадрах заметно, что в тот момент, когда человек спускался с горы, начался сход лавины. К счастью, спортсмену удалось быстро покинуть опасное место.