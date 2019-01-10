Скандал с освобождением обвиняемого в убийстве в Киеве: появилась реакция прокуратуры

Сторона обвинения обжаловала решение Печерского суда Киева выпустить под залог боксера Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника Госохраны.

Об этом в Facebook сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Прокуратура уже внесла апелляцию на решение о залоге. Сейчас ждем рассмотрения жалобы в Киевском апелляционном суде", - написала она.

Решением суда боксера обязали носить электронный браслет контроля. Также на него возложен ряд обязательств, которые подозреваемый должен неуклонно выполнять.

Напомним, в ночь на 3 января в Киеве по адресу улица Саперное поле, 12 между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них получил смертельное ранение.

Как сообщал "Апостроф", погибшим оказался Василий Хмелюк, сотрудник Управления государственной охраны (УДО). Подозреваемый в убийстве – боксер Петр Очеретяный. По словам очевидцев, конфликт возник из-за собаки подозреваемого. Как утверждает Очеретяный, ее едва не задавили при заезде во двор. После короткой перепалки, подозреваемый нанес Хмелюку удар в голову, который оказался смертельным.