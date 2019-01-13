В центре Киева таксист сбил девушку на пешеходном переходе: видео

В воскресенье, 13 января, в Киеве водитель такси Uber сбил девушку прямо на пешеходном переходе.

Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook, публикуя видео с места ЧП.

"Только что на Владимирской, 48, водитель Uber-такси на Skoda на пешеходном переходе сбил девушку. Пассажиры, которые ехали в этом такси, помогли пострадавшей сесть в машину. Обменялись телефонами. Водитель сказал, что сам отвезет в больницу. Будем надеяться, что с девушкой всё будет ОК", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ночь на 6 декабря в Киеве произошла жесткая авария на мосту Метро: там авто Mitsubishi Lancer на высокой скорости влетело в Renault Clio службы такси Uber.