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В центре Киева таксист сбил девушку на пешеходном переходе: видео

воскресенье, 13 января 2019, 13:54

В воскресенье, 13 января, в Киеве водитель такси Uber сбил девушку прямо на пешеходном переходе.

Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook, публикуя видео с места ЧП.

"Только что на Владимирской, 48, водитель Uber-такси на Skoda на пешеходном переходе сбил девушку. Пассажиры, которые ехали в этом такси, помогли пострадавшей сесть в машину. Обменялись телефонами. Водитель сказал, что сам отвезет в больницу. Будем надеяться, что с девушкой всё будет ОК", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ночь на 6 декабря в Киеве произошла жесткая авария на мосту Метро: там авто Mitsubishi Lancer на высокой скорости влетело в Renault Clio службы такси Uber.

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